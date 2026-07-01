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Ex-"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Expertin Vanessa Blumhagen: Bikini-Foto löst Kontroverse aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Vanessa Blumhagen, die frühere Promi-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat Bikini-Fotos von sich gepostet. Sie plädiert für ein positives Körpergefühl - erntet aber auch kritische Reaktionen.
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Vanessa Blumhagen veröffentlicht Bilder von sich im Bikini - und hat eine Botschaft
Dieser Post sorgt für Diskussionen. Die frühere Society-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", Vanessa Blumhagen, hat Aufnahmen von sich im Bikini auf Instagram veröffentlicht. Auf dem ersten Bild, das sie mit den Worten kommentiert, "Vanessa im Bikini: Was alle sehen", steht die 48-Jährige im schwarzen Zweiteiler braungebrannt und mit beeindruckender Figur vor dem Spiegel.
Sie schreibt dazu: "Geben wir es doch zu: Wir alle versuchen auf Social Media, unsere beste Seite zu zeigen. Gutes Licht, bisschen den Bauch einziehen, vorteilhafte Pose: So wie wir uns am liebsten sehen - das zeigen wir der Welt."
Wenn wir aber das Handy zur Seite legten und allein seien, "dann sehen wir die Realität. Jeder von uns hat Narben oder Stellen, die uns nicht so gut gefallen", fährt sie fort.
Vanessa Blumhagen: "Das bin halt auch ich"
Auf den folgenden Fotos zeigt Blumhagen solche Stellen dann von sich - dazu zählt eine Nahaufnahme von leichten Dehnungsstreifen an einem ihrer Oberschenkel. Diese seien durch Blumhagens Gewichtszu- und abnahme infolge ihrer Hashimoto-Erkrankung und der Perimenopause entstanden, erläutert sie. Über die Autoimmunerkrankung hat Blumhagen bereits wiederholt öffentlich gesprochen und unter anderem das Buch "Mein Leben mit Hashimoto" verfasst.
Eine andere Aufnahme zeigt eine Narbe an ihrem Bauch, die von Spritzen herrühre, die sie sich lange für die Leber selbst habe geben müssen. Und das dritte Foto ihrer Oberschenkel beschreibt sie so: "Dank einer Mastozytose bekomme ich an meinen Beinen immer mehr braune Flecken, die bei Reibung zu Bläschen werden und Narben hinterlassen können." All das störe sie "mal mehr, mal weniger. Aber das bin halt auch ich." Dieser Post ist ein Plädoyer für Selbstakzeptanz und Body-Positivity, weg von überzogenen Schönheitsidealen.
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Positives Feedback aber auch Kritik für Vanessa Blumhagens Bikini-Post
Zahlreiche User:innen loben Blumhagen dafür und machen ihr Komplimente. "Ich sehe nur eine bildhübsche Frau", schreibt eine Instagram-Nutzerin. "So toll, dass du zu diesen Kleinigkeiten stehst" oder "Dieses Schönheitsideal macht so viele Menschen unglücklich", kommentieren andere.
Es gibt aber auch kritische Reaktionen, die Blumhagens Post als "Jammern auf hohem Niveau" empfinden. Eine Userin schreibt: "Ganz ehrlich, weißt du eigentlich, wie viele sich so einen Körper wünschen, die aber ganz weit entfernt davon sind, dem Ziel einfach nicht näherkommen, und du beschwerst dich über so kleine Makel, die nicht mal der Rede wert sind??? Sorry, aber es gibt wirklich viel Schlimmeres."
Eine Userin nimmt sie gegen solche Kritik wiederum in Schutz: "Warum hier so viele Nörgelkommentare? Liebe Vanessa, ich versteh deinen Post, es ist angekommen, worum es dir eigentlich ging."
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