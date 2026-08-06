Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Star-Bäckerin Cynthia Barcomi verrät ihr beliebtes Focaccia-Rezept
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Lust auf eine italienische Köstlichkeit? "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Bäckerin Cynthia Barcomi teilt ihr Rezept einer knusprig-luftigen Focaccia, die auch du im Handumdrehen auf den Tisch bringst.
Rezept für eine leckere Tomaten-Zwiebel-Focaccia
Passend für eine Backform 24 x 32cm
Zutaten für den Teig:
500g Mehl
1 EL Salz
1 TL Zucker
7 g (ein Päckchen) Trockenhefe
400 ml warmes Wasser
3 EL Olivenöl für die Backform
Zutaten für das Topping:
3 Knoblauchzehen mit ½ TL Salz fein gehackt
100 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert
1 EL Olivenöl
1 TL Zucker
¼ TL Chiliflocken, nach Geschmack
3 EL Wasser
½ große Zwiebel, halbiert und in sehr dünne Scheiben geschnitten
3 EL Olivenöl (für die Zwiebel)
350 g Kirschtomaten, halbiert
2 EL Olivenöl (für den Teig)
Einige Prise Meersalzflocken
Frische Kräuter wie Basilikum, Petersilie, Zitronenthymian, fein gehackt
Ein weiteres Rezept von Star-Bäckerin Cynthia Barcomi
Zubereitung:
In einer großen Schüssel alle trockenen Zutaten für den Teig vermengen. Das Wasser dazugießen und alles mit einem Teigschaber verrühren, bis ein klebriger Teig entsteht.
Da der Teig sehr klebrig ist, wird er nicht geknetet, sondern gefaltet. Dafür eine kleine Schüssel mit Wasser bereitstellen und die Hände oder den Teigschaber anfeuchten. Eine Seite des Teigs nach oben ziehen und über die Mitte zur gegenüberliegenden Seite legen. Die Teigschüssel um 90 Grad drehen und den Vorgang dreimal wiederholen.
Schüssel luftdicht abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Diesen Vorgang zweimal wiederholen, jeweils mit 30 Minuten Ruhezeit. Nach dem dritten Vorgang (etwa 90 Minuten) sollte der Teig deutlich glatter, luftiger und straffer sein.
Eine 32×24‑cm Backform mit 3 EL Olivenöl einfetten. Den Teig in die Backform geben und in dem Olivenöl wenden, sodass er rundum mit Öl überzogen ist. Mit den Fingern den Teig in die Form bis zu den Rändern drücken. Form abdecken (ein Backblech eignet sich hervorragend) und den Teig an einem warmen Ort 1–1½ Stunden gehen lassen, bis er luftig, wackelig und fast doppelt so groß ist.
Den Ofen auf 220°C Umluft oder Ober-und Unterhitze vorheizen. Für das Topping in einer kleinen Schüssel verrühren: Knoblauchzehen, Tomatenmark, Olivenöl, Zucker, Chiliflocken und Wasser. In einer zweiten Schüssel die Zwiebel-Scheiben mit 3 EL Olivenöl vermengen.
Die Tomatenmark-Mischung über die Focaccia geben und gleichmäßig verstreichen. Mit den Fingerspitzen überall tief eindrücken, um die typischen Dellen zu erzeugen. Die Zwiebelscheiben darauf verteilen, dann die halbierten Cherrytomaten. Zwei EL Olivenöl über die Tomaten träufeln.
Die Focaccia 20–25 Minuten backen, bis sie aufgegangen und am Rand goldbraun ist. Die Temperatur auf 190°C reduzieren und weitere 15–20 Minuten backen, bis die Ränder tief goldbraun sind. Anschließend 10 Minuten in der Form abkühlen lassen, dann auf ein Gitter legen und vollständig auskühlen lassen.
Kurz vor dem Servieren mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Salzflocken und Kräutern bestreuen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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