Hautnah und ehrlich Reality-Expertin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das schätzen die Zuschauer:innen besonders an Jenny Elvers Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Carina N. Jenny Elvers im SAT.1-Frühstücksfernsehen. Hier packte sie nicht nur über Promis, sondern auch über sich selbst aus. Bild: Sat.1

Wer wäre eine bessere Reality-TV-Expertin fürs "SAT.1-Frühstücksfernsehen" als Jenny Elvers? Sie kennt alle Geheimnisse über die beliebtesten Formate und deren Teilnehmer:innen - denn sie war ja selbst oft genug eine von ihnen. Aber es gibt da noch etwas, wofür ihre Fans sie feiern.

Jenny Elvers beim SAT.1-Frühstücksfernsehen Hier schließt sich der Kreis: Jenny Elvers gewann 2013 die allererste Staffel "Promi Big Brother". Die SAT.1-Zuschauer:innen wählten die Kandidatin der ersten Stunde im Finale mit überragenden 71,48 Prozent zur ersten "Promi Big Brother"-Gewinnerin Deutschlands. Jenny Elvers kennt das Leben in Deutschlands härtester Herberge also ganz genau - und deshalb gibt es wohl niemanden, der das Format authentischer kommentieren und analysieren könnte als sie. 2019 begleitete Elvers die damals siebte Staffel als Reality-TV-Expertin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". 2020 und 2021 war sie ebenfalls im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen - sie teilte ihr Insiderinnen-Wissen über Promi-News, Boulevard-Themen und Ereignisse aus der Welt der Stars und Sternchen.

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"Reality-Queen" und vieles mehr: Jenny Elvers Karriere auf einen Blick Jenny Elvers ist Schauspielerin, Moderatorin, Model, Reality-Show-Darstellerin und Autorin. Das Nordlicht aus einem Heidedorf bei Lüneburg spielt seit den 1990er Jahren in zahlreichen deutschen Verfilmungen mit, von "Otto - die Serie" 1994 über Spielfilme hin zu verschiedensten Krimis. Die Liste der Reality-TV-Formate, in denen sie mitwirkte, ist sogar noch länger - rund 30 waren es seit dem Jahr 2001. Ob "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen" "Promi Taste" oder die "Villa der Versuchung" - Elvers ist mittlerweile eine echte Reality-Ikone. Abseits der Kamera schrieb sie in ihrer 2018 erschienenen Autobiografie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz" offen über die schwierige Zeiten in ihrem Leben - was uns zum nächsten Punkt bringt:

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das schätzten die Zuschauer:innen besonders an Jenny Elvers Jenny Elvers hatte beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" einen natürlichen "Heimvorteil". Was wären verschiedenste Reality-TV-Shows nur ohne sie? Abgesehen von ihrer langjährigen Erfahrung im "Reality-Business" schätzten die Zuschauer:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" aber vor allem ihre gnadenlose Ehrlichkeit, ihren Humor und ihre Authentizität. Denn Elvers blickt auch auf ein bewegtes Privatleben zurück. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach sie immer wieder offen über ihren persönlichen Weg, ihre Alkoholabhängigkeit in der Vergangenheit, ihren darauffolgenden Neuanfang und ihr Leben im Rampenlicht. Diese Ehrlichkeit sorgte für viele emotionale Momente - die dank Elvers' Selbstironie immer wieder durch Lacher aufgelockert wurden.

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Jenny Elvers in der "Villa der Versuchung" Mehr "Jenny" gibt es zum Beispiel ab 3. August um 20:15 Uhr in der zweiten Staffel der "Villa der Versuchung" im SAT.1 oder auf Joyn.