Einschalten und nichts verpassen! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August Veröffentlicht: Vor 55 Minuten von Joyn Redaktion Das Moderationsteam des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit (v. l.) Matthias Killing, Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Im August erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Hier in die Vorschau schauen und nichts verpassen!

7. August Netzhighlights mit Dominique Boniecki

6. August Das Jahr der Jubiläen: Metroid & andere Kultgames mit Magnus von Keil: Viele große Spielereihen werden in diesem Jahr 30 oder 40 Jahre alt (Pokémon, Tomb Raider, Zelda…) Mehr Menschlichkeit am Berg mit Lukas Wörle: Er hat einen Traum: Einen Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff und ohne die Unterstützung eines Höhenträgers zu bezwingen und dann vom Gipfel mit dem Gleitschirm ins Tal zu fliegen. Mehr Freiheit geht nicht! Im Sommer 2023 bricht er mit diesem ehrgeizigen Ziel zum Broad Peak auf, dem Nachbarberg des berüchtigten K2. Doch kurz vor dem Gipfel, auf über 8000 Metern Höhe, stößt er auf einen verunglückten pakistanischen Höhenträger, der von seiner eigenen Expedition im Stich gelassen wurde. So den Elementen ausgesetzt, kämpft er einen aussichtslosen Kampf ums Überleben. Ohne zu zögern, gibt Lukas sein eigenes Ziel auf und versucht, den Verunglückten zurück ins Lager zu bringen. Allein ist das eine schier unlösbare Aufgabe, die ihn selbst in Lebensgefahr bringen wird. Die extremen körperlichen und mentalen Herausforderungen, mit denen Lukas konfrontiert wird, lassen ihn die Auswüchse des kommerziellen Bergtourismus einmal mehr hinterfragen. Was passiert mit dem Bergsport, wenn der Gipfelsieg wichtiger wird als ein Menschenleben und das ohne Konsequenzen bleibt? Ein dramatischer Erlebnisbericht eines Extrembergsteigers, der den modernen Hochgebirgstourismus in Frage stellt und mehr Verantwortung gegenüber den Einheimischen und der Natur einfordert. Mama, aber einsam mit Hannah Kerschbaumer: Spielplatz, Kita und Familienalltag – und trotzdem fühlen sich viele Mütter allein. Auch Hannah Kerschbaumer kennt das Gefühl, wenn echte Freundschaften fehlen und der Kontakt zu anderen oft oberflächlich bleibt. Warum gerade Mütter so häufig unter Einsamkeit leiden, weshalb alte Freundschaften verloren gehen und warum neue so schwer entstehen, darüber sprechen wir mit Hannah Kerschbaumer. Weißt du noch? mit Kyra Baltrusch

5. August Ich durchschaue jeden! mit Timon Krause: Wer kann Mentalist Timon Krause austricksen? Gedanken werden zu Fallen, Entscheidungen zu Illusionen, die Realität zu einer Frage der Perspektive: Ab Mittwoch, 5. August öffnet Moderator Matthias Opdenhövel um 20:15 Uhr auf ProSieben die Tür zu einer Welt, in der nichts so ist, wie es zuerst scheint. In "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" verschwimmen Wahrnehmung und Wahrheit. Matthias Opdenhövel leitet durch den Abend, während Mentalist Timon Krause prominente Gäste liest, lenkt und dabei zeigt, wie berechenbar der Mensch wirklich ist. Welcher Promi schafft es, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen? Wer verliert komplett den Verstand? Wer ist undurchschaubar? Gebrochenes Herz im Kinderzimmer mit Dr. Christian Lüdke: Die erste große Liebe kann für Kinder und Jugendliche überwältigend sein. Doch was können Eltern tun, wenn aus Herzschmerz plötzlich Rückzug, Hoffnungslosigkeit oder ständige Traurigkeit werden? Soll man das Gespräch suchen, trösten oder lieber abwarten? Dr. Christian Lüdke erklärt, wie Eltern ihrem Kind in dieser schwierigen Zeit helfen können, welche Reaktionen normal sind - und bei welchen Warnsignalen professionelle Hilfe wichtig wird. Die Crime Story mit Jannick Schäfer

4. August Schmerzen wegfasten mit Dr Louise Reisner-Sénélar: 23 Millionen Deutsche im Schmerz: Medikamente helfen, aber sie reichen oft nicht. Warum chronischer Schmerz mehr braucht als Rezepte, und welche Möglichkeiten Betroffene zusätzlich haben. Chronischer Schmerz raubt nicht nur Kraft, sondern das Gefühl von Kontrolle. Wie Fasten Patienten zurück in die Selbstwirksamkeit bringt - nicht als Wundermittel, sondern als sinnvoller Baustein. Chris Norman KI außer Kontrolle mit Dennis Kipker: KI wird immer schlauer - doch wird sie auch unberechenbarer? Berichte über KI-Systeme, die Sicherheitsgrenzen überschreiten oder überraschende Entscheidungen treffen, sorgen weltweit für Diskussionen. Müssen wir Angst vor künstlicher Intelligenz haben? Und wie sicher sind unsere persönlichen Daten? Darüber sprechen wir mit Cyberexperte Dennis Kipker. Vermögensaufbau fürs Kind mit Daniel Engelbarts: Viele Eltern verschenken jedes Jahr bares Geld, weil sie einen legalen Steuertrick beim Vermögensaufbau für ihre Kinder gar nicht kennen. Engelbarts zeigt, warum Kinderdepots plötzlich boomen, wie Familien den Sparer-Pauschbetrag und weitere Steuerfreibeträge clever nutzen können und welche Fallstricke es gibt - denn das Geld gehört am Ende rechtlich dem Kind. Ein Thema, das Tausenden Familien jedes Jahr bares Geld sparen kann.

3. August Serienstart The Shards mit Kaia Gerber: Vor der Kulisse des pulsierenden Los Angeles der 1980er-Jahre begleitet die Serie eine Gruppe privilegierter Highschool-Absolventinnen und -Absolventen einer Elite-Privatschule, die sich mit Identität, Sexualität, Eifersucht, Obsession und den dunklen Abgründen des amerikanischen Jugendlebens auseinandersetzen müssen.

Im Mittelpunkt steht Bret (Igby Rigney), ein angehender Schriftsteller und scharfsinniger Teenager, dessen Welt mit der Ankunft des mysteriösen und charismatischen neuen Schülers Robert Mallory (Homer Gere) aus den Fugen gerät. Kurz vor seinem Abschlussjahr an die Schule gewechselt, fällt Roberts Ankunft zeitlich mit dem wachsenden Terror des "Trawlers" zusammen – einem Serienmörder, der in der ganzen Stadt gezielt Jugendliche ins Visier nimmt.

Zu Brets elitärem Freundeskreis gehören Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) und Thom Wright (Graham Campbell) - eine glamouröse und eng verbundene Gruppe, die in ein Leben voller Reichtum, Schönheit, Partys und Exzesse verwoben ist. Villa der Versuchung mit Verona Pooth

2. August Handynacken und Swipefinger mit Matthias Manke Käsespätzle & Kaiserschmarrn mit Anton Behnke Sommer-Brettspiele mit Phylicia "Flitzi" Whitney