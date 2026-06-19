"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Stars "Ich habe kein Gen zum Aufräumen": Matze und Karen streiten sich wegen Geschlechterrollen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Claudia Frickel Karen Heinrichs und Matthias Killing sprechen regelmäßig in ihrem Podcast - und sind in der aktuellen Folge sehr gegensätzlicher Meinung. Bild: SAT.1 / Christoph Köstlin / imago / picture alliance / dpa | Georg Wendt

Sind Gene schuld daran, dass Männer den Rasen mähen, aber nicht aufräumen? Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen Matthias "Matze" Killing und Karen Heinrichs diskutieren über klassische Rollenbilder und könnten dabei kaum unterschiedlicher Meinung sein.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hier geht's zum Podcast: Was sich die beiden in der neuen Folge vom 16. Juni noch zu sagen haben? Jetzt in "Redebedarf - mit Karen und Matze" reinhören!

Matze Killing mag klare Aufgabenteilung Männer bringen den Müll raus, Frauen kümmern sich darum, dass der Haushalt läuft: Solche Geschlechterklischees bringen viele auf die Palme - aber nicht Matthias "Matze" Killing. Im Gegenteil, der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator ist sogar ein "Fan von klassischen Rollenbildern" - und glaubt, dass sie "uns in gewisser Weise" guttun. Im Podcast "Redebedarf - Mit Karen und Matze" erklärt er Kollegin Karen Heinrichs, wie das im Alltag aussieht:

Ich bin der, der das Auto wäscht, der die Lampe anbringt und den Rasen mäht. Meine Frau kann dann halt besser aufräumen. Matthias "Matze" Killing

Das findet der 46-Jährige auch gut so. Denn wenn er versucht, daheim Ordnung zu schaffen, sieht es halt einfach nicht so gut aus, wie er sagt. Der Moderator weiß genau, woran das liegt: "Wir Männer haben ein Gen, dass wir nicht aufräumen können" - oder einen Geburtstagstisch schön decken. Frauen hätten dagegen "eine dekorative Ader", erklärt Matze überzeugt.

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Matze: "Du hast kein Gen, um eine Lampe anzubringen" Als Karen Matzes steile Thesen hört, kann sie sich ein leicht gequältes Grinsen nicht verkneifen und antwortet zuerst mit "Hmmm". Als er dann noch nachschiebt: "Ich kann dafür eine Lampe anschrauben, dafür hast du kein Gen", versucht die 52-Jährige, das Thema zu wechseln. Aber Matze lässt sich nicht beirren und beharrt auf seiner These:

Wir Männer können Dinge besser als ihr Frauen, und ihr könnt andere Dinge besser als wir - das liegt einfach in der Natur des Geschlechts. Matthias "Matze" Killing

Und er holt weiter aus: Wenn ein Elternteil in die Schule muss, um etwas mit den Lehrer:innen zu besprechen, ist dafür seine Frau zuständig. Aber wenn seinem Sohn "beigebracht werden müsste, wie man einen Baum fällt, dann zeige ich das." Als sie das hört, rutscht Karen unruhig auf ihrem Stuhl hin und her, zieht sich das T-Shirt zurecht und schmunzelt. Sie kann mit solchen Thesen wenig anfangen - und macht klar, dass sie und ihre Freundinnen "keine Fans von klassischen Rollenbildern sind". Als Matze diese mit der Steinzeit erklären will, entgegnet sie trocken:

Wir leben aber nicht mehr in der Steinzeit. Es gibt Supermärkte, wir müssen nicht mehr jagen. Karen Heinrichs

Hier erfährst du mehr über Karen und Matze Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.12.2025 • 44 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Matze sieht sich als Gentleman Zu den klassischen Rollenbildern gehört für Matze Killing auch, dass er ein Gentleman ist und Frauen die Tür aufhält: "Ich finde das schön", sagt er überzeugt. Das will er auch seinem Sohn vorleben. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er die Rechnung im Restaurant übernimmt: "Ich würde nie meine Frau bezahlen lassen." Das gilt für alle Frauen: Sogar seine Chefin hat er neulich eingeladen. Auch bei Karen macht er keine Ausnahme:

Wenn wir beide essen gehen würden, dürftest du nicht bezahlen. Da bin ich ganz alte Schule. Matthias "Matze" Killing

Karen findet das wiederum nicht notwendig. Trotz aller Unterschiede finden die beiden am Ende überraschend doch noch einen Punkt, bei dem sie sich einig sind. Im Podcast plaudern sie außerdem über Karens Single-Dasein und warum sie keinen Partner will - und darüber, warum Matthias plötzlich keine Lust mehr auf die Fußball-WM hat. Übrigens: Matze lehnte seinem Sohn zuliebe sogar einen WM-Job ab.

So sieht Matzes Alltag aus Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.10.2025 • 19 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen