Lern ihn besser kennen
Karriere und Privatleben: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Philipp Isterewicz
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Der Münchner Philipp Isterewicz beherrscht die Kunst, Entertainment und Authentizität zu verbinden. Ob als Radio- und Fernsehmoderator oder Podcaster - der Journalist ist ein echter Publikumsliebling.
Heute ist er das Gesicht für die Nachrichten im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", den Weg in die Medienbranche hat Philipp Isterewicz aber schon früh eingeschlagen. Er gilt als jemand, der zuhört und weiß, wie Unterhaltung in Kombination mit Wissensvermittlung funktioniert: über Nähe, echtes Interesse und Empathie. Dieses Talent hat dem 34-Jährigen in den vergangenen Jahren Türen in der deutschen Radiolandschaft geöffnet, wo er mit Humor und Spaß an der Arbeit sein Publikum und Kolleg:innen für sich gewinnen konnte.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr
Vom Radiomikrofon vor die Fernsehkamera
Auch wenn seine Karriere 2008 bei Radio Rockantenne begonnen hat und er im Anschluss für Sender wie bigFM, 1LIVE sowie N-Joy arbeitete, kennt man seit 2015 nicht mehr nur seine Stimme. Denn seit etwas mehr als zehn Jahren steht Isterewicz auch vor der Kamera. Angefangen hat er bei köln.tv, 2017 trat er zum ersten Mal in der ARD als Gastmoderator beim 25-jährigen Jubiläum des "Morgenmagazins" auf.
Neben Reportage-Formaten auf YouTube für Funk, seiner Tätigkeit als DJ und der Moderation des Regionalprogramms "17:30 Uhr SAT.1 NRW", gehört Philipp Isterewicz seit 2022 auch fest zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Team. In der ":newstime" informiert er das Publikum über tagesaktuelles Geschehen und interessante Ereignisse.
Sein Stil ist dabei unaufgeregt und präzise, ob im Studio, vor der Kamera oder auf Social Media. Egal, in welchem Format: Isterewicz bleibt sich treu und holt seine Zuschauer:innen ab - aber auch seine Zuhörer:innen. Denn 2024 hat der Moderator gemeinsam mit Yasmin Polat zwei Staffeln lang durch den Podcast "Skandal Skandal" geführt, in dem die Geschichten hinter den spannendsten Scams und Skandalen erzählt wurden.
Philipp Isterewicz über sein Leben
So lebt Philipp Isterewicz
Privat zeigt sich der Moderator auf seinem Instagram-Account mal beim Familienurlaub am Strand, oft mit seinem inzwischen verstorbenen Hund Max und regelmäßig bei der Arbeit. Ob lässige Outfit-Posts, Behind-the-Scenes-Eindrücke aus dem TV-Studio oder Ausschnitte vom "Frühstücksfernsehen" - er sieht sich selbst zwar nicht als großen Entertainer, teilt aber gern Einblicke in sein Leben. "Ich versuche immer alles persönlich und authentisch zu moderieren. Ich selber bin aber null so der One-Man-Show-Typ oder grundsätzlich ein Unterhalter", verrät er im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".
Coming-out: Philipp Isterewicz über den Weg in die Öffentlichkeit
Vor drei Jahren ist er noch einen Schritt weitergegangen und hat eine sehr persönliche Seite von sich offenbart. "An meinem 30. Geburtstag habe ich öffentlich gesagt, dass ich schwul bin und seitdem kann ich so viel mehr atmen und auch im Job authentischer performen." Eine Entscheidung, für die er viel positiven Zuspruch bekommen hat. Auch heute erinnert er sich noch gern an diesen Moment und die folgende Erleichterung.
Diese Authentizität ist genau das, was ihn auszeichnet. Und dann ist da noch seine Stimme: warm, markant, unverkennbar und einfach sympathisch. Philipp Isterewicz ist der beste Beweis, dass man auch als Person, die vor einer Kamera steht, kein überdrehter Typ sein muss. Sondern mit der eigenen, zurückgenommen Art Erfolg haben kann. Er muss nicht laut sein, um gehört zu werden.
Im Entertainment-Kosmos von heute, der immer schneller wird und ständig neue Formate hervorbringt, bleibt er eine angenehme Konstante. Mit seiner authentischen, reflektierten Art wirkt er wie der Typ von nebenan und genau das macht ihn so zugänglich.
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