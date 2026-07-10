Rezept aus der Sendung Kartoffelpuffer und Eierkuchen: Bei welchen sechs Rezepten aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" jeder fündig wird Veröffentlicht: 10.07.2026 • 15:37 Uhr von Joyn Redaktion Die Qual der Wahl: Welches dieser sechs Rezepte wirst du als Erstes ausprobieren? Bild: SAT.1, KI generiert

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir sechs abwechslungsreiche Rezepte von herzhaften Kartoffelpuffern bis zu fluffigen Eierkuchen. Ob süß oder herzhaft, in dieser Sammlung ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Klassischer Eierkuchen

Zutaten (für 4 Personen/circa 8 Eierkuchen) 250 g Weizenmehl

500 ml Milch

3 Eier

1 Prise Salz

1 EL Zucker (optional)

2 EL geschmolzene Butter oder neutrales Öl

Butter oder Öl zum Ausbacken

Zubereitung Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Eier und etwa die Hälfte der Milch verrühren. Nach und nach das Mehl einarbeiten. Restliche Milch und Butter unterrühren. Den Teig 10-15 Minuten ruhen lassen. Eine Pfanne leicht einfetten und dünne Eierkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Serviervorschläge: Apfelmus, Marmelade, Zimt-Zucker oder einfach pur.

Herzhafter Eierkuchen mit Käse, Schinken und Kräutern

Zutaten für den Grundteig: 250 g Mehl

500 ml Milch

3 Eier

1 Prise Salz

2 EL Öl

Zutaten für die Füllung 150 g geriebener Gouda oder Emmentaler

150 g Kochschinken in Würfeln

2 Frühlingszwiebeln in Ringen

2 EL gehackte Petersilie Pfeffer

Optional: etwas Schnittlauch oder Rucola

Süßer Eierkuchen mit Vanillequark, Beeren und karamellisierten Nüssen

Zutaten für den Grundteig 250 g Mehl

500 ml Milch

3 Eier

1 Prise Salz

1 EL Zucker

1 TL Vanilleextrakt

2 EL Butter

Zutaten für die Füllung 250 g Vanillequark

200 g gemischte Beeren

50 g gehackte, karamellisierte Mandeln oder Haselnüsse

Puderzucker

Etwas Honig oder Ahornsirup

Frische Minze

Der Klassiker - Kartoffelpuffer

Zutaten (für 4 Personen) 1 kg festkochende Kartoffeln

1 Zwiebel

2 Eier

3 EL Mehl

1 TL Salz Pfeffer

1 Prise Muskat

Pflanzenöl oder Butterschmalz zum Ausbacken

Zubereitung Kartoffeln schälen und grob reiben. Zwiebel fein reiben und mit den Kartoffeln vermengen. Die Kartoffelmasse gut ausdrücken, damit überschüssige Flüssigkeit entfernt wird. Eier, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat unterrühren. Öl oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Je 2 EL Kartoffelmasse in die Pfanne geben, flach drücken und von jeder Seite 3-4 Minuten goldbraun und knusprig ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Dazu passt: Apfelmus oder Kräuterquark.

Herzhafte Kartoffelpuffer mit Räucherlachs und Kräuterfrischkäse

Zutaten für den Kartoffelpuffer Grundrezept

Zutaten für das Topping 200 g Räucherlachs

200 g Kräuterfrischkäse

1 kleine Salatgurke

1 Bund Dill

1 EL Zitronensaft

Frisch gemahlener Pfeffer

Zitronenspalten

Süße Kartoffelpuffer mit karamellisierten Äpfeln und Vanillequark

Zutaten für den Kartoffelpuffer Grundrezept

1 EL Zucker

½ TL Zimt

Zutaten für das Topping 2 Äpfel

30 g Butter

2 EL brauner Zucker

½ TL Zimt

250 g Vanillequark

2 EL gehackte Walnüsse oder Mandeln

Puderzucker

Frische Minze