TV-Stars Intimes Geständnis: Bei diesen zwei Männern gerät SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs ins Schwärmen Aktualisiert: Vor 52 Minuten von C3 Newsroom Karen Heinrichs sorgt mit einem ungewöhnlich persönlichen Geständnis für Aufmerksamkeit. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Matthias Wehnert/Geisler-Fotopre

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Karen Heinrichs verrät, welche fiktiven Männer sie faszinieren - und warum deren Liebesgeschichte für sie ein echter Traum ist.

Zwischen Kameras und Studiolichtern sprechen Karen Heinrichs und Marlene Lufen plötzlich nicht mehr über Nachrichten, sondern über zwei Serien, die sie regelrecht fesseln. In einer Instagram-Story verraten die Moderatorinnen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen", warum sie die Liebesgeschichten aus "Heated Rivalry" und "Off Campus" nicht mehr loslassen.

Bei einer Reihe bekommen beide Gänsehaut Marlene Lufen verrät zunächst, dass sie und ihre Kollegin eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt haben.

Wir sind auch beide wahnsinnige Fans von 'Heated Rivalry'. Marlene Lufen

Karen Heinrichs muss sofort lachen - und gibt offen zu, dass sie die Geschichte bis heute beschäftigt. Schon der Titel löse bei ihr Gänsehaut aus. Besonders die Beziehung der beiden Hauptfiguren habe sie tief beeindruckt.

Die führen eine Beziehung und die haben Sex so, wie ich ihn mir erträumt habe, wirklich ohne Scheiß. Karen Heinrichs

Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star spricht von den Protagonisten Hudson Williams (Shane Hollander) und Connor Storrie (Ilya Rozanov). Anschließend erklärt sie, dass sie genau diese Faszination hinter der Liebesgeschichte verstehen möchte - obwohl sie von zwei Männern erzählt wird.

Ehrlich und nahbar - Karen Heinrich im Interview Videoclip Auf Joyn ansehen In meiner Haut: Leben als glücklicher Single Verfügbar auf Joyn Videoclip • 26:40 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Auch "Off Campus" begeistert Millionen Zuschauer:innen Marlene Lufen berichtet, dass viele Frauen ein ähnliches Gefühl bei der Bestseller-Reihe "Off Campus" hätten. Dort stehe zwar ein Mann-Frau-Paar im Mittelpunkt, die Liebesgeschichte sei aber genauso intensiv und körperlich erzählt.

Es ist so irre - es geht ganz, ganz vielen bei 'Off Campus' genauso. Marlene Lufen