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Intimes Geständnis: Bei diesen zwei Männern gerät SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs ins Schwärmen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Karen Heinrichs verrät, welche fiktiven Männer sie faszinieren - und warum deren Liebesgeschichte für sie ein echter Traum ist.
Zwischen Kameras und Studiolichtern sprechen Karen Heinrichs und Marlene Lufen plötzlich nicht mehr über Nachrichten, sondern über zwei Serien, die sie regelrecht fesseln. In einer Instagram-Story verraten die Moderatorinnen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen", warum sie die Liebesgeschichten aus "Heated Rivalry" und "Off Campus" nicht mehr loslassen.
Bei einer Reihe bekommen beide Gänsehaut
Marlene Lufen verrät zunächst, dass sie und ihre Kollegin eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt haben.
Wir sind auch beide wahnsinnige Fans von 'Heated Rivalry'.
Karen Heinrichs muss sofort lachen - und gibt offen zu, dass sie die Geschichte bis heute beschäftigt. Schon der Titel löse bei ihr Gänsehaut aus. Besonders die Beziehung der beiden Hauptfiguren habe sie tief beeindruckt.
Die führen eine Beziehung und die haben Sex so, wie ich ihn mir erträumt habe, wirklich ohne Scheiß.
Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star spricht von den Protagonisten Hudson Williams (Shane Hollander) und Connor Storrie (Ilya Rozanov). Anschließend erklärt sie, dass sie genau diese Faszination hinter der Liebesgeschichte verstehen möchte - obwohl sie von zwei Männern erzählt wird.
Ehrlich und nahbar - Karen Heinrich im Interview
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Auch "Off Campus" begeistert Millionen Zuschauer:innen
Marlene Lufen berichtet, dass viele Frauen ein ähnliches Gefühl bei der Bestseller-Reihe "Off Campus" hätten. Dort stehe zwar ein Mann-Frau-Paar im Mittelpunkt, die Liebesgeschichte sei aber genauso intensiv und körperlich erzählt.
Es ist so irre - es geht ganz, ganz vielen bei 'Off Campus' genauso.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Die 55-Jährige beschreibt die Romanreihe als außergewöhnlich leidenschaftlich und erzählt, dass sie seit Monaten überall Gesprächsthema sei. Deshalb möchten die beiden Moderatorinnen nun wissen, ob ihre Community diese Begeisterung teilt oder die Serien ganz anders erlebt.
Mit ihrer offenen Unterhaltung sorgen Karen Heinrichs und Marlene Lufen jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff - und zeigen, dass gute Liebesgeschichten Menschen unabhängig vom Genre begeistern können.
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