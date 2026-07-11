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Aus der Sendung

Sommerliche Leckereien: Vegetarische Grill-Kreationen aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Diese vegetarischen Grill-Rezepte beeindrucken deine Gäste garantiert.

Bild: Joyn

Du suchst nach unkomplizierten Grillrezepten, die auch Vegetarier:innen begeistern? Diese drei sommerlichen Highlights aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verwandeln deinen nächsten Grillabend in ein Fest

Gegrillter Lauch (für 4 Personen)

Zutaten:

  • Zutaten:

  • 2 Porree
    Nach Bedarf:

  • Geröstete Mandeln

  • Geriebener Parmesan

  • Biozitrone

  • Olivenöl

  • Salz und Pfeffer

Zubereitung:

  1. Lauch längs halbieren und vorsichtig waschen, sodass alle Schichten zusammenhalten.

  2. Die Schnittfläche mit Öl bestreichen und bei hoher Hitze auf der Schnittseite grillen, bis er goldbraun ist. Lauch wenden, erneut ölen und ebenfalls grillen.

  3. Zum Servieren mit Zitronensaft beträufeln und mit Zitronenzeste, Salz, Parmesan und gehackten Mandeln bestreuen.

Ananas-Halloumi-Spieße (für 4 Personen)

Zutaten:

  • 1 Ananas

  • 2 Halloumi

  • Schaschlikspieße
    Nach Bedarf:

  • Ahornsirup

  • Olivenöl

  • Chili-Flocken

  • Salz

Zubereitung:

  1. Ananas und Halloumi in etwa gleichgroße Stücke schneiden und abwechselnd auf Spieße stecken. Grillen

  2. Grillen, bis der Halloumi goldbraun ist und die Ananas leicht karamellisiert.

  3. Für das Dressing etwas Olivenöl, Ahornsirup, Chili und Salz nach Bedarf verrühren und die Spieße nach dem Grillen damit beträufeln.

Mais-"Rippchen" (für 4 Personen)

Zutaten für den Dip:

  • 1 Fetakäse

  • 250 g Mayonnaise

  • 250 g Sour Cream

  • Nach Bedarf:

  • Limettensaft

  • Chiliflocken

  • Knoblauchpulver

Zutaten für den Mais:

  • 4 Maiskolben

  • 6 EL geschmolzene Butter
    Nach Bedarf:

  • Limetten

  • Koriander oder Petersilie

  • Salz und Pfeffer

  • Paprikapulver

  • Knoblauchpulver

Zubereitung:

  1. Für den Dip den Feta fein zerbröseln und mit allen anderen Zutaten verrühren. Nach Belieben würzen und mit Kräutern verfeinern.

  2. Die Maiskolben in der Breite halbieren und noch mal vierteln, sodass kleine "Rippchen" entstehen.

  3. Mit geschmolzener Butter, Paprika, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen.

  4. Die "Rippchen" grillen, bis der Mais weich ist und Röstaromen entwickelt. Mit dem Dip und Limettenspalten servieren.

Immer noch hungrig? Sieh im Clip, wie erfrischendes Sommer-Burrata mit Pfirsich zubereitet wird.

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Abkühlung mit Sommer-Burrata

Verfügbar auf JoynVideoclip • 09:11 Min • Ab 12

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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