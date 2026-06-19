"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Podcast "Ich brauche keinen Partner": Warum Karen Heinrichs lieber Single ist - und Matze das nicht fassen kann Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von Claudia Frickel Karen Heinrichs ist als Single glücklich und zufrieden. Matze kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Bild: Andreas Weihs; IMAGO / Pius Koller

Karen Heinrichs ist glücklicher ohne Beziehung - sagt sie selbst. "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollege Matthias "Matze" Killing kann das einfach nicht glauben. In ihrem gemeinsamen Podcast erklärt sie ihm, was sie an einem Partner stört.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hier geht's zum Podcast: Zur Folge vom 16. Juni von "Redebedarf - mit Karen und Matze"

Karen Heinrichs erzählt von ihrem zufriedenen Singleleben Sich anpassen, streiten, sich verpflichtet fühlen: Auf all das hat SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs keine Lust - und lebt darum lieber als Single. Für ihren Kollegen Matthias "Matze" Killing ist das nicht nachvollziehbar. In ihrem gemeinsamen Podcast "Redebedarf - Mit Karen und Matze" bohrt er immer wieder nach: "Bist du glücklich ohne Mann?", fragt er - oder: "Du feierst das Single-Sein. Come on! Du musst doch einen Partner vermissen?" Aber Karen lässt sich nicht beirren. Zwar findet sie es selbst "manchmal erstaunlich", dass ihr nichts fehlt. Aber sie sagt ganz klar:

Ich bin wahrscheinlich ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber ich vermisse tatsächlich niemanden. Karen Heinrichs

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Karen hat keine Lust mehr auf Kompromisse und Zwänge Die 52-Jährige sehnt sich nicht nach einer Beziehung. Schließlich hat sie "einen tollen Freundeskreis, einen tollen Job und zwei wunderbare Kinder", schwärmt sie mit leuchtenden Augen. In den Urlaub fährt sie mit ihren Kindern oder mit Freund:innen - sie war in den vergangenen Monaten in Glasgow, London, Lissabon und Barcelona, fast immer für Konzerte. Was ihr besonders daran gefällt: Wenn sie mit einem Freund unterwegs ist und der länger schläft, ärgert sie sich nicht. Dann geht sie einen Kaffee trinken und freut sich, dass sie Urlaub hat. Bei einem Partner wäre sie dagegen genervt: Schließlich verbringe man doch gemeinsame Zeit, während sonst der Alltag dominiert. Matze kann nicht nachvollziehen, warum sie das anders empfindet. Sie könne doch ebenfalls alleine rausgehen, falls der Partner noch nicht wach ist, findet er. Aber das ist für Karen etwas anderes. Sie glaubt, dass wir andere Erwartungen an eine Beziehung haben als an Freund:innen - und es mehr Zwänge gibt. Und auf die kann sie verzichten:

Ich bin bereit, Kompromisse im Kleinen einzugehen, aber nicht mehr im Großen. Karen Heinrichs

Darum verkündet sie überzeugt: "Ich brauche keinen Partner." Was die Moderatorin als Nächstes sagt, findet Matthias "krass". Denn sie ist sicher:

Ich hatte mehr Glücksmomente in den Phasen, in denen ich Single war. Karen Heinrichs

Noch dazu dauern die glücklichen Phasen so länger als in Beziehungszeiten, findet sie. Im Podcast erklärt sie Matze auch, warum sie die heutigen Gefühle von Freiheit und Zufriedenheit früher so nicht hatte.

Hier erfährst du mehr über Karen und Matthias Ganze Folge Off Air - ganz privat Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.12.2025 • 44 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Karen übers Daten: "Das ist so anstrengend" Kann man die große Liebe über ein Datingportal finden? "Für 30 Prozent geht es gut, die anderen sind frustriert", meint Karen Heinrichs trocken. Sie verweist auf Neu-Single Jochen Schropp. Ihr "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollege hat die Portale eine "Resterampe" genannt - die Guten seien meistens sowieso vergeben. So ganz unterschreiben will sie das zwar nicht. Aber sie hat auch keine Lust auf Dating: "Es ist so anstrengend, diese Leute zu treffen und dann festzustellen: Die sind entweder gar nicht so, wie sie sich darstellen, oder ich habe dann doch keinen Bock." Das sei verlorene Lebenszeit, falls es nicht funktioniert. Karen verrät Matze außerdem, wann eine Beziehung für sie gut wäre und was sie weiblichen Singles rät. Im Podcast unterhalten sich die beiden darüber hinaus über Fußball, ihre mit Abstand erfolgreichste Episode und klassische Rollenbilder - von denen Matze ein Fan ist.