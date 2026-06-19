Fußball
USA - Australien: Übertragung der WM 2026 heute live im kostenlosen Livestream und im Free-TV
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
ran Fußball
WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen."
Videoclip • 02:27 Min
Spitzenspiel in der Gruppe D: Gastgeber USA und Australien sind mit Siegen in die WM gestartet, am Freitag treffen sie direkt aufeinander. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.
WM 2026: Wann und wo spielt heute USA gegen Australien?
Am heutigen Freitag, 19. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Gastgeber USA gegen Australien. Die Partie findet in Seattle im US-Bundesstaat Washington statt.
Anpfiff im Lumen Field in Seattle ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.
WM 2026: Wo kannst du heute USA vs. Australien im kostenlosen Livestream sehen?
Das Spiel zwischen den USA und Australien wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.
Gruppe D: USA - Australien
USA - Australien heute live im Free-TV
Das Spiel zwischen den USA und Australien in der Gruppe D wird heute live im Free-TV im Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.
Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger vor Ort - die Moderatorin und der Weltmeister von 2014 sind ein bewährtes Duo. Kommentiert wird das Spiel aus Seattle von Christina Graf.
USA gegen Australien heute kostenlos ansehen
WM 2026: Fakten zu USA vs. Australien
Erbitterte Rivalen: USA und Australien kämpfen um den Gruppensieg
Als Gastgeber ist dem Team der USA ein Start nach Maß in die Weltmeisterschaft gelungen. Die Amerikaner bezwangen zum Auftakt Paraguay mit 4:1, bereits zur Pause lag die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino mit 3:0 in Führung. Erstmals überhaupt gelangen den US-Boys in einem WM-Spiel vier Tore, was für Euphorie im Umfeld der Mannschaft gesorgt hat.
Genau diese versucht Pochettino nun einzubremsen, der nächste Gegner Australien soll keinesfalls unterschätzt werden. Die "Socceroos" überraschten mit einem 2:0-Sieg gegen die Türkei und zeigten ebenfalls eine souveräne Leistung. Wer das Duell in Seattle gewinnt, darf sich große Hoffnungen machen, die Gruppe als Erster abzuschließen.
Für zusätzliche Spannung sorgt eine große sportliche Rivalität, die beide Länder seit Jahrzehnten in den verschiedensten Sportarten ausleben. Die gegenseitige Ablehnung nahm ihren Ursprung bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, als das US-Schwimm-Team im Vorfeld damit prahlte, die Australier in der 4x100-m-Freistil-Staffel "wie Gitarren" zu zerschmettern.
Angestachelt von den Provokationen und dem euphorischen Heimpublikum zeigten die australischen Schwimmer eine außergewöhnliche Leistung, brachen den Weltrekord und gewannen die Goldmedaille. Im Anschluss stellten sich die Australier auf die Startblöcke und spielten in Richtung der Amerikaner hämisch Luftgitarre.
Dass die Rivalität auch im Fußball sehr lebendig ist, zeigte sich bei einem Testspiel in Colorado im vergangenen Oktober. Die Partie wurde von beiden Seiten extrem hart geführt, das Spiel wurde immer hitziger. US-Verteidiger Chris Richards musste schließlich sogar davon abgehalten werden, die Ersatzspieler auf der australischen Bank zu attackieren. Am Freitagabend, auf der größten Bühne des Fußballs, werden sich die erbitterten Rivalen sicherlich wieder nichts schenken.
So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen USA und Australien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen
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Alle Partien im Überblick: WM 2026 - Spielplan
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