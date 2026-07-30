"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin "Meine härteste Zeit": Marlene Lufen spricht offen über den wahren Grund für ihren Haarausfall Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Claudia Frickel :newstime So hat sich Marlene Lufen über die Jahre verändert Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen erzählt in ihrem Podcast offen, wie eine persönliche Krise ihren Haarausfall mitverursachte. Aber sie hat auch eine lustige Geschichte über ihr Haarteil parat.

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Büschelweise fielen Marlene Lufen vor einigen Jahren die Haare aus. Schon früher sprach die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin darüber, dass die gerade beginnende Menopause mit für die plötzliche Veränderung verantwortlich war. Doch in der aktuellen Folge ihres Podcasts "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" (bei allen gängigen Podcast-Anbietern verfügbar) gibt sie noch mehr Einblick in diese Phase ihres Lebens. Marlene Lufen muss damals mit mehreren Baustellen gleichzeitig umgehen. Heute sagt sie:

Das war für mich persönlich meine härteste Zeit. Marlene Lufen

Ihre beiden Kinder befinden sich damals in der Übergangsphase zwischen Teenageralter und Erwachsenwerden. "Ich musste sie loslassen", erzählt Marlene. Aber gleichzeitig "struggeln beide: Wer bin ich, was mache ich, wo will ich hin und was finde ich alles scheiße." Doch das ist nicht die einzige Belastung. "Meine Mama wurde dement. Sie hat manchmal 20, 30 oder 40 WhatsApp-Nachrichten pro Tag geschrieben", erinnert sich die Moderatorin: "Warum bin ich hier? Was ist los? Was passiert jetzt?" Es ist das Stadium, in dem ihre Mutter langsam begreift, dass sie älter wird und an Alzheimer erkrankt ist. Für Marlene ist das "wahnsinnig frustrierend", wie sie ihrem Talk-Gast Sängerin Sarah Engels erzählt. Natürlich muss sie sich um die Familie kümmern:

Ich war nur damit beschäftigt, zu beruhigen und zu regulieren. Marlene Lufen

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Wie Marlene Lufen heute versucht, auf sich zu achten In dieser schweren Zeit kämpft Marlene Lufen an mehreren Fronten. "Ich habe weiterhin das 'Frühstücksfernsehen' moderiert. Ich habe versucht, mein Privatleben zu meistern. Ich habe mich um Krankheiten innerhalb meiner Familie gekümmert", sagt sie mit erschöpfter Stimme. Rückblickend ist Marlene sicher, dass es Folgen hatte, dass "so viel auf meinen Schultern lastete":

Ich bin heutzutage ganz sicher, dass der Haarausfall viel mit meinem Stress zu tun hatte.

Heute hat sich zum Glück "vieles beruhigt" - ihre Kinder führen ein Leben, das sie toll finden. Und Marlenes Mutter macht sich weniger Sorgen, was mit ihr passiert, und ist froh, dass sie nichts mehr entscheiden muss. Auch Marlenes Haare wachsen wieder - aus verschiedenen Gründen, wie sie sagt. Aber seit der extrem belastenden Zeit in ihrem Leben versucht sie, achtsamer zu sein. Heute startet sie ihren Morgen oft ohne Handy: "Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit und mache nichts, lasse nur die Gedanken treiben."

Marlene Lufens Haarteil-Panne bei der Brad-Pitt-Premiere Im Podcast erwähnt Marlene auch ihr Haarteil, das sie ab und zu verwendet, um ihre Haare zu verdichten. Bei einer Filmpremiere mit Brad Pitt und Quentin Tarantino verlor sie vor ein paar Jahren ein Haarteil - ausgerechnet ein handgefertigtes. Marlene erzählt kichernd, was damals passierte. Bei der Veranstaltung in Berlin ging auch sie über den roten Teppich, genau wie die Hollywoodstars und viele deutsche Schauspieler:innen und Moderator:innen. Als sie anschließend im Kinosaal saß, entfernte sie das Haarteil: "Ich dachte: Der rote Teppich ist vorbei, jetzt kannst du es rausnehmen." Also legte sie es auf ihren Schoß - und vergaß es im Kino. Obwohl sie später anrief und fragte, ob jemand ein Haarteil gefunden hat, bekam sie es nicht wieder. Marlene prustet los:

Die arme Putzkolonne hat wahrscheinlich gedacht: Was ist das? Ein Fiffi? Marlene Lufen

Im Podcast erzählt Marlene Lufen ihrem Gast Sarah Engels außerdem von ihrem schönsten Urlaub und warum sie findet, dass sie ihren Kindern gegenüber manchmal zu kritisch war.

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