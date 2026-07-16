"M wie Marlene"-Podcast "Fühlt sich nicht gut an": Darum sprang Marlene Lufen aus einem Aufzug mit drei Männern Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen spricht in der neuen Folge ihres Podcasts über ein beängstigendes Erlebnis. Bild: IMAGO / Gartner

Viele Frauen kennen Situationen, in denen sie sich mit fremden Männern unwohl fühlen. "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen erzählt von einem Moment, in dem sie spürte: "Die Situation fühlt sich nicht gut an." Sie hat auch eine Bitte an Männer.

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Eigentlich hält sich Marlene Lufen nicht für einen ängstlichen Menschen, wie sie in ihrem Podcast "M wie Marlene" feststellt. Doch eine Begegnung kürzlich löste so viel Unbehagen aus, dass sie etwas tat, was sie gar nicht von sich kennt. Als die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin spätabends nach Hause kam, standen drei Männer im Flur des Berliner Mehrfamilienhauses. Sie waren angetrunken, lachten und schauten sich Gegenstände an, die jemand nach einem Umzug abgestellt hatte. Einer der Männer, die Lufen auf Ende 20 schätzte, hielt die Fahrstuhltür für die anderen auf. Marlene fragte ihn, ob sie den Aufzug nehmen könne - in der Hoffnung, dass der Mann merkt, dass sie lieber allein fahren will. Aber das tat er nicht, auch seine Freunde stiegen ein. Die Tür ging zu und ihr "Nervensystem reagierte", erinnert sich Marlene:

Ich bin rausgesprungen und habe gerufen: Ich fühle mich unwohl! Marlene Lufen

Im letzten Moment schafft sie es hinaus - und wundert sich hinterher: "Was war das denn?" Sie habe gedacht: "Verrückt, wie mein Körper gerade reagiert hat". Für sie war klar: Ihr Bauchgefühl hat ihr signalisiert, dass die Lage "nicht gut" ist:

Ich wollte auf keinen Fall in dieser Situation sein - auf engem Raum mit diesen drei Typen. Marlene Lufen

Marlenes Podcast-Gästin Janin Ullmann kennt solche Situationen gut. Die "Temptation Island"-Moderatorin berichtet, dass sie immer versucht, allein in einem Aufzug zu fahren, wenn sie nicht in Begleitung ist. Wenn das nicht möglich ist, wartet sie lieber einen Moment ab, bis der Fahrstuhl wieder frei ist. Gemeinsam erinnern sich die beiden an andere Momente, in denen ihr Bauchgefühl Alarm schlug - zum Beispiel: "Steig nicht in diesen U-Bahn-Waggon ein, oder gehe lieber in den nächsten", wie es Marlene beschreibt. Für sie ist es "superwichtig", auf die eigene Intuition zu hören.

Marlenes Appell an die Männer Nachdem sie aus dem Aufzug gerannt war, machte sich Marlene Lufen kurz Gedanken, ob die Männer sich dadurch verletzt gefühlt haben könnten. "Ich wollte ihnen ja gar nicht unterstellen, dass sie was im Schilde geführt haben." Gleichzeitig hätte sie sich gewünscht, dass die Männer wahrnehmen, dass sich eine Frau in einer solchen Situation unwohl fühlen könnte. Sie appelliert deshalb an ihre Zuhörer:

Überlasst in so einem Fall doch einfach der Frau den Fahrstuhl. Marlene Lufen

Im Podcast sprechen Marlene und Janin Ullmann außerdem über Beauty-Behandlungen, die Tücken des "Tradwife"-Trends und warum Frauen oft die besseren Geldanlegerinnen sind.

Hier kannst du "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" anhören Den Podcast von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen kannst du normalerweise alle zwei Wochen anhören. Die Journalistin spricht in jeder Folge mit Menschen, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen oder die sie inspirieren. Neue Folgen von "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" gibt es meistens am Montag. Du findest die Episoden auf allen Podcast-Plattformen.