Unsicherheiten und Selbstzweifel
Podcast-Geständnis: Warum Karen Heinrichs lange keinen Bikini tragen wollte
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Fans lieben die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin für ihre ehrliche Art. Nun spricht Karen Heinrichs über Themen, die viele Frauen aus eigener Erfahrung kennen: Selbstzweifel, Schönheitsideale und den langen Weg zu mehr Selbstakzeptanz.
Gemeinsam mit ihrem Co-Host Matze Killing hat Karen Heinrichs in der neuesten Folge ihres Podcasts "Redebedarf" wieder einmal sehr persönliche und intime Themen besprochen und Unsicherheiten geteilt. "Ich habe jetzt auch wieder einen Bikini. Jahrelang habe ich mich nicht getraut, einen Bikini zu tragen", verrät Heinrichs im Gespräch. Für Matze Killing ist das kaum nachvollziehbar. "Das finde ich richtig gut, was für ein Quatsch auch", so der Moderator.
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Schwangerschaften hinterließen Spuren
Der Grund für ihre Unsicherheit lag vor allem in den Veränderungen ihres Körpers nach den Schwangerschaften. Karen Heinrichs beschreibt sehr offen, wie stark sich ihr Bauch verändert hat. Während der Schwangerschaften habe sie einen "Riesenbauch" gehabt, anschließend lange gestillt. Die Folgen seien bis heute sichtbar.
"Ich habe durch die beiden Schwangerschaften einen faltigen Bauch", erzählt sie. Dazu komme, dass ein früheres Bauchnabelpiercing durch die Dehnung zusätzlich Spuren hinterlassen habe. Ihren Bauch bezeichnet sie selbst scherzhaft als "Ziehharmonikabauch".
Lange Zeit fühlte sie sich damit am Strand unwohl. Statt eines Bikinis griff sie deshalb lieber zum Badeanzug. Die Kombination aus Dehnungsstreifen, Narben und anderen vermeintlichen Makeln habe sie belastet.
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Ein Vorbild für die Tochter
Inzwischen hat sich ihre Einstellung verändert. Einen wichtigen Anteil daran hat auch ihre Rolle als Mutter. Heinrichs möchte ihrer Tochter einen möglichst natürlichen Umgang mit dem eigenen Körper vermitteln. "Wenn ich jetzt dusche, zeige ich meinen Bauch auch extra vor meiner Tochter, damit sie mit einem gesunden Körpergefühl aufwächst. Aber am Strand denke ich dann: hinten dieses scheißhässliche Arschgeweih und vorne mein Knitterbauch, und deshalb bin ich jahrelang im Badeanzug herumgelaufen", so Karen ehrlich.
Mittlerweile geht es ihr darum, unrealistischen Schönheitsidealen entgegenzutreten und ein gesundes Körpergefühl zu vermitteln. Matze kann die Gedanken seiner Podcast-Partnerin nachvollziehen. Er verweist darauf, dass viele Menschen - unabhängig vom Alter - den Wunsch hätten, beim Blick in den Spiegel möglichst perfekt auszusehen. Gleichzeitig bestärkt er seine gute Freundin in ihrem offenen Umgang mit dem Thema.
"Scheiß doch der Hund drauf"
Der Wendepunkt kam für Heinrichs allerdings nicht von heute auf morgen. Es habe sie durchaus Überwindung gekostet, wieder einen Bikini anzuziehen. Irgendwann sei jedoch die Erkenntnis gereift, dass sie sich nicht länger von den Erwartungen anderer einschränken lassen wolle.
"Ich denke mittlerweile: Scheiß doch der Hund drauf, ist mir doch scheißegal, was ihr alle denkt. Ich will mich nicht quälen", sagt Heinrichs im Podcast. Killing reagiert darauf mit Humor und schlägt scherzhaft vor, dass sich die beiden im Sommer gegenseitig ihre Bäuche zeigen könnten.
Neues wagen, egal in welchem Alter
Außerdem sprechen die zwei auch über neue Leidenschaften und alte Träume. Heinrichs berichtet begeistert von ihrem neuen Hobby: dem Reiten. Obwohl sie nach eigener Aussage noch nicht einmal galoppieren könne, habe sie große Freude daran. Auslöser war eine Bemerkung, sie sei inzwischen zu alt, um etwas Neues anzufangen. Für Heinrichs eine absurde Vorstellung. "Wenn Träume ein Ablaufdatum haben, ist das doch total traurig", findet sie.
Die Botschaft der Podcast-Folge ist dabei so eindeutig, wie ermutigend. Ob neues Hobby, alte Träume oder ein Bikini nach Jahren der Unsicherheit: Es ist nie zu spät, sich von den Erwartungen anderer zu lösen und einfach das zu tun, woran man selbst Lust hat.
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