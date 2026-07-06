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Rezepte aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen

Probiere die Sandwiches von Sternekoch Anton Behnkes ganz einfach zu Hause

Veröffentlicht:

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Sternekoch-Sandwiches zum Selbermachen

Videoclip • 14:12 Min • Ab 12

Du brauchst neue Inspiration für deine Lunchbox oder dein Abendbrot? Dann sind diese Sandwich-Rezepte aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen perfekt für dich.

Antons Thunfisch-Sandwich (für 1 großes Sandwich)

Zutaten für die Thunfischcreme

  • 1 Dose Thunfisch im eigenen Saft (ca. 140–150 g, gut abgetropft)

  • 1 EL Mayonnaise

  • 1–2 EL süß-scharfe Chilisauce

  • Salz

  • Pfeffer

  • Optional: ½ TL Currypulver

Zutaten für den Salat

  • 3–4 Blätter Romana-Salat, fein geschnitten

  • 2–3 hartgekochte Eier

  • 1 EL Mayonnaise

  • 1 TL mittelscharfer Senf

  • 1 Frühlingszwiebel, fein geschnitten

  • Abrieb von ¼ Zitrone

Außerdem

  • 2 Scheiben Sandwich-Toast oder Brioche-Toast

  • Eine großzügige Handvoll Röstzwiebeln

Zubereitung

1. Thunfischcreme
- Den Thunfisch gut abtropfen lassen.
- Mit Mayonnaise und der süß-scharfen Sauce vermengen.
- Mit Salz, Pfeffer und optional etwas Currypulver abschmecken.

2. Salat zubereiten
- Romana-Salat fein schneiden.
- Die hartgekochten Eier grob hineinreiben.
- Mayonnaise, Senf, Frühlingszwiebeln und Zitronenabrieb hinzufügen.
- Alles vorsichtig vermengen.
- Kein zusätzliches Salz zugeben, damit der Salat knackig bleibt.

3. Toast vorbereiten
- Die Toastscheiben goldbraun rösten.

4. Sandwich belegen
- Beide Toastscheiben großzügig mit dem Salat-Ei-Mix bestreichen.
- Auf eine Scheibe die Thunfischcreme verteilen.
- Mit reichlich Röstzwiebeln toppen.
- Zweite Toastscheibe daraufsetzen und leicht zusammendrücken.

5. Servieren

Mortadella-Sandwich

Ein legendär einfaches Sandwich, inspiriert von einem Mortadella-Sandwich aus São Paulo (Bar do Mané). Anthony Bourdain machte daraus mit nur wenigen Zutaten eines seiner Lieblingsrezepte.

Zutaten

  • 2 Kaiserbrötchen oder weiche Sauerteigbrötchen

  • 250–300 g dünn geschnittene Mortadella

  • 4–6 Scheiben Provolone

  • 2 EL Mayonnaise

  • 2 TL Dijon-Senf

  • 1 EL neutrales Öl (z. B. Rapsöl)

  • Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer (optional)

Zubereitung

  1. Brötchen vorbereiten
    - Die Brötchen halbieren und beiseitelegen.

  2. Mortadella anbraten
    - Öl in einer großen Pfanne erhitzen.
    - Die Mortadella nicht flach auslegen, sondern locker zu zwei "Haufen" falten. Dadurch entstehen viele knusprige Ränder.
    - 2–3 Minuten kräftig anbraten, bis die Unterseite gebräunt ist.

  3. Käse schmelzen
    - Die Mortadella wenden.
    - Den Provolone auf die Mortadella legen.
    - Weitere 1–2 Minuten braten, bis der Käse geschmolzen ist und leicht Farbe bekommt.

  4. Brötchen rösten
    - Die Brötchenhälften in derselben Pfanne im verbliebenen Fett goldbraun rösten.

  5. Belegen
    - Eine Brötchenhälfte mit Mayonnaise bestreichen.
    - Die andere mit Dijon-Senf bestreichen.
    - Die Mortadella mit dem geschmolzenen Käse auf das Brötchen setzen.
    - Nach Belieben etwas schwarzen Pfeffer drübergeben.

  6. Servieren
    - Sofort heiß servieren - je frischer, desto besser.

Eier-Sandwich

Das Tamago Sando ist einer der bekanntesten Snacks aus japanischen Convenience Stores (Konbini). Das Geheimnis liegt in der Kombination aus fluffigem Shokupan (Milchbrot) und einem besonders cremigen Eiersalat mit japanischer Mayonnaise.

Zutaten für den Eiersalat

  • 4 Eier (Größe M)

  • 4 EL japanische Mayonnaise (Kewpie; alternativ normale Mayonnaise)

  • 2 EL Milch

  • ½ TL Senf

  • ½ TL Salz

  • Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

  • Etwas Schnittlauch, fein geschnitten

Zutaten für die Sandwiches

  • 8 Scheiben weiches Toastbrot oder Shokupan (japanisches Milchbrot)

  • 4 EL gesalzene Butter (zimmerwarm)

Zubereitung

  1. Eier kochen
    - Die Eier 10 Minuten hart kochen.
    - Anschließend sofort in Eiswasser abschrecken.
    - Schälen und vollständig abkühlen lassen.

  2. Eiersalat herstellen
    - Eier mit einer Gabel grob zerdrücken.
    - Mayonnaise, Milch, Senf, Salz und Pfeffer hinzufügen.
    - Schnittlauch unterheben.
    - Alles verrühren, bis eine besonders cremige, aber noch leicht stückige Masse entsteht.
    - Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  3. Sandwiches belegen
    - Vier Brotscheiben dünn mit Butter bestreichen.
    - Den Eiersalat großzügig darauf verteilen.
    - Mit den restlichen Brotscheiben abdecken.

  4. Typischer Japan-Look
    - Die Sandwiches leicht zusammendrücken.
    - Wer es wie im Konbini möchte, beschwert sie für 5–10 Minuten mit einem Brett oder Teller.
    - Anschließend die Ränder abschneiden und die Sandwiches diagonal oder mittig halbieren.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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