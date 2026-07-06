Du brauchst neue Inspiration für deine Lunchbox oder dein Abendbrot? Dann sind diese Sandwich-Rezepte aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen perfekt für dich.

Antons Thunfisch-Sandwich (für 1 großes Sandwich)

Zubereitung

1. Thunfischcreme

- Den Thunfisch gut abtropfen lassen.

- Mit Mayonnaise und der süß-scharfen Sauce vermengen.

- Mit Salz, Pfeffer und optional etwas Currypulver abschmecken.

2. Salat zubereiten

- Romana-Salat fein schneiden.

- Die hartgekochten Eier grob hineinreiben.

- Mayonnaise, Senf, Frühlingszwiebeln und Zitronenabrieb hinzufügen.

- Alles vorsichtig vermengen.

- Kein zusätzliches Salz zugeben, damit der Salat knackig bleibt.

3. Toast vorbereiten

- Die Toastscheiben goldbraun rösten.

4. Sandwich belegen

- Beide Toastscheiben großzügig mit dem Salat-Ei-Mix bestreichen.

- Auf eine Scheibe die Thunfischcreme verteilen.

- Mit reichlich Röstzwiebeln toppen.

- Zweite Toastscheibe daraufsetzen und leicht zusammendrücken.

5. Servieren