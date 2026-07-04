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Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Diese drei Sportgetränke sind perfekt für den Sommer

Veröffentlicht:

Probiere die leckeren Sportgetränke von Achim Sam aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen.

Bild: SAT.1, KI generiert

Du machst gerne Sport und möchtest hydriert bleiben? Dann sind diese drei Getränke, die du ganz einfach selbst machen kannst, perfekt für dich.

Sportgetränk Nummer 1

40 bis 80 Gramm Maltodextrin*, ein Liter Wasser, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 TL)

Sportgetränk Nummer 2

1/3 Apfelsaft (Fruchtgehalt 100 Prozent), 2/3 Mineralwasser, Prise Salz

Sportgetränk Nummer 3

Ein Liter Früchtetee, 1 Spritzer Zitronensaft, 40 bis 80 Gramm Maltodextrin, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 Teelöffel)

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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