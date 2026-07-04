Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Diese drei Sportgetränke sind perfekt für den Sommer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Probiere die leckeren Sportgetränke von Achim Sam aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen. Bild: SAT.1, KI generiert

Du machst gerne Sport und möchtest hydriert bleiben? Dann sind diese drei Getränke, die du ganz einfach selbst machen kannst, perfekt für dich.

Sportgetränk Nummer 1 40 bis 80 Gramm Maltodextrin*, ein Liter Wasser, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 TL)

Sportgetränk Nummer 2 1/3 Apfelsaft (Fruchtgehalt 100 Prozent), 2/3 Mineralwasser, Prise Salz

Sportgetränk Nummer 3 Ein Liter Früchtetee, 1 Spritzer Zitronensaft, 40 bis 80 Gramm Maltodextrin, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 Teelöffel)