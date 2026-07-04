Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Diese drei Sportgetränke sind perfekt für den Sommer
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Du machst gerne Sport und möchtest hydriert bleiben? Dann sind diese drei Getränke, die du ganz einfach selbst machen kannst, perfekt für dich.
Sportgetränk Nummer 1
40 bis 80 Gramm Maltodextrin*, ein Liter Wasser, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 TL)
Sportgetränk Nummer 2
1/3 Apfelsaft (Fruchtgehalt 100 Prozent), 2/3 Mineralwasser, Prise Salz
Sportgetränk Nummer 3
Ein Liter Früchtetee, 1 Spritzer Zitronensaft, 40 bis 80 Gramm Maltodextrin, ein bis zwei Gramm Salz (entspricht circa 1/4 Teelöffel)
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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