Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Du willst wissen, wie der Zitronen-Mohn-Olivenöl-Kuchen aus der Sendung schmeckt? Dann backe ihn ganz einfach zu Hause nach. Hier findest du das Rezept.

2-3 Zweige frischer Thymian oder Minze als Deko

Zubereitung

Den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Eine Springform fetten oder mit Backpapier auslegen.

Eier, Olivenöl, Honig, Zitronensaft und Zitronenabrieb in einer Schüssel gut verrühren.

Mandeln, Mehl, Mohn, Backpulver und Salz dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.

Den Teig in die Form füllen und die Oberfläche glattstreichen.

Den Kuchen 30 bis 35 Minuten backen. Mit der Stäbchenprobe prüfen: Bleibt kein Teig mehr am Holzstäbchen haften, ist der Kuchen fertig. Anschließend vollständig abkühlen lassen.

Frischkäse mit etwas Zitronensaft und Puderzucker mischen, nach Wunsch den Kuchen damit bestreichen oder mit etwas Zitronenabrieb und Thymian dekorieren.