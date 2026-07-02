Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Besondere Kombination: Der Zitronen-Mohn-Olivenöl-Kuchen
Veröffentlicht:
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Sommer-Genuss: Zitronen-Mohn-Olivenöl-Kuchen
Videoclip • 03:35 Min • Ab 12
Du willst wissen, wie der Zitronen-Mohn-Olivenöl-Kuchen aus der Sendung schmeckt? Dann backe ihn ganz einfach zu Hause nach. Hier findest du das Rezept.
Rezept und Zubereitung für 8 Stück
Schwierigkeit: 2/5, Ofen: 175 °C Ober- und Unterhitze
Zutaten
100 g gemahlene Mandeln
80 g Weizenmehl
50 g Mohn
120 ml Olivenöl
2 Eier
120 g Honig
Abrieb von 2 Bio Zitronen
30 ml Zitronensaft
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
200 g Frischkäse
50 g Puderzucker
2-3 Zweige frischer Thymian oder Minze als Deko
Zubereitung
Den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
Eine Springform fetten oder mit Backpapier auslegen.
Eier, Olivenöl, Honig, Zitronensaft und Zitronenabrieb in einer Schüssel gut verrühren.
Mandeln, Mehl, Mohn, Backpulver und Salz dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.
Den Teig in die Form füllen und die Oberfläche glattstreichen.
Den Kuchen 30 bis 35 Minuten backen. Mit der Stäbchenprobe prüfen: Bleibt kein Teig mehr am Holzstäbchen haften, ist der Kuchen fertig. Anschließend vollständig abkühlen lassen.
Frischkäse mit etwas Zitronensaft und Puderzucker mischen, nach Wunsch den Kuchen damit bestreichen oder mit etwas Zitronenabrieb und Thymian dekorieren.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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