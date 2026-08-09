"M wie Marlene"-Podcast "Sah nie wieder so bescheuert aus": SAT.1-Star Marlene Lufen blickt kritisch auf diese TV-Show Aktualisiert: 12:50 Uhr von Julia W. SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen spricht in der neuen Folge ihres Podcasts über ein TV-Format, dass sie nicht nur in guter Erinnerung hat. Bild: IMAGO / Gartner

Marlene Lufen ist als SAT.1-Moderatorin ein echter TV-Profi. Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star erinnert sich in ihrem Podcast nun jedoch an ein Format, das sie besonders gefordert hat.

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In ihrem Podcast "M wie Marlene" hat "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen diesmal Ex-Bachelorette Jessica Haller zu Gast. Die beiden kennen sich bereits von einem gemeinsamen TV-Dreh, an den die Moderatorin offenbar nicht nur positive Erinnerungen hat …

"Sah nie wieder so bescheuert aus" 2018 nahm Lufen gemeinsam mit Haller an der TV-Show "Promi Shopping Queen" teil. "Ich habe das auch als ganz schöne Zeit in Erinnerung", sagt Lufen laut "Bunte" und schickt "schöne Grüße" an Guido Maria Kretschmer. Ganz zufrieden blickt sie allerdings nicht auf die Teilnahme zurück.

Es war für mich aber im Endeffekt auch ein schlimmes Erlebnis, weil ich sah nie wieder so bescheuert aus [...] wie am Ende dieser Staffel. Marlene Lufen

Ihr Podcast-Gast widerspricht ihrer Erinnerung, zumindest konnte sie den Eindruck nicht teilen. "Du übertreibst total", sagte Haller, die die "Promi Shopping Queen"-Folge damals gewann.

TV-Dreh war "körperlich anstrengend" Ehrlicherweise kann sich Haller gar nicht genau erinnern, wie "wir aussahen". Wie anstrengend der Dreh war, ist ihr hingegen noch genau im Gedächtnis. "Weil es so intensiv war körperlich. Es war körperlich einfach anstrengend", sagte Haller. Im TV sehe es aus, als hätten die Teilnehmer:innen den Spaß ihres Lebens. "Aber das ist so ein 12- bis 13-Stunden-Tag und man sieht im Fernsehen vielleicht nicht mal eine Stunde."

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Dem stimmt Marlene Lufen uneingeschränkt zu. "Es ist wirklich eine Sendung, wo du nicht gepampert wirst. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß", stellt die Moderatorin fest. Und das Beste daran: Lufen und Haller lernten sich kennen – und sind bis heute in Kontakt.

Hier kannst du "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" anhören Den Podcast von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen kannst du normalerweise alle zwei Wochen anhören. Die Journalistin spricht in jeder Folge mit Menschen, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen oder die sie inspirieren. Neue Folgen von "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" gibt es meistens am Montag. Du findest die Episoden auf allen Podcast-Plattformen.