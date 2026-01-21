Alina Merkau verrät auf Instagram fünf Dinge über sich, die nur wenige wissen dürften - darunter eine überraschende Abneigung.

Alina Merkau verbreitet nicht nur als Moderatorin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gute Laune. In ihrem Podcast mit Ehemann Rael Hoffmann spricht sie über das Leben mit den Kindern auf Ibiza, wohin die Familie im vergangenen Sommer gezogen ist. Jetzt öffnet sich die gebürtige Berlinerin auch auf ihrem Instagram-Account: Ihren 309.000 Follower:innen verrät sie fünf Dinge, die nur wenige Menschen über sie wissen.

Auf einem Foto ist ihre Hand mit lackierten Fingernägeln und einem goldenen Ring zu sehen. Doch Merkau gesteht: Sie mag ihre Hände "überhaupt nicht". Sie würde sie gerne "kleiner haben und ohne Adern."

Weiter geht's mit etwas, das sie ebenfalls nicht mag. Die Moderatorin verrät, dass sie sehr wählerisch sei, was ihr Essen angeht. Sie ekle sich schnell und esse "NICHTS was aus dem Meer kommt". Das nerve nicht nur sie selbst, sondern auch die Menschen um sie herum.