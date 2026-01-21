Kleine Macken
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau enthüllt 5 Geheimnisse
Alina Merkau verrät auf Instagram fünf Dinge über sich, die nur wenige wissen dürften - darunter eine überraschende Abneigung.
Alina Merkau verbreitet nicht nur als Moderatorin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gute Laune. In ihrem Podcast mit Ehemann Rael Hoffmann spricht sie über das Leben mit den Kindern auf Ibiza, wohin die Familie im vergangenen Sommer gezogen ist. Jetzt öffnet sich die gebürtige Berlinerin auch auf ihrem Instagram-Account: Ihren 309.000 Follower:innen verrät sie fünf Dinge, die nur wenige Menschen über sie wissen.
Auf einem Foto ist ihre Hand mit lackierten Fingernägeln und einem goldenen Ring zu sehen. Doch Merkau gesteht: Sie mag ihre Hände "überhaupt nicht". Sie würde sie gerne "kleiner haben und ohne Adern."
Weiter geht's mit etwas, das sie ebenfalls nicht mag. Die Moderatorin verrät, dass sie sehr wählerisch sei, was ihr Essen angeht. Sie ekle sich schnell und esse "NICHTS was aus dem Meer kommt". Das nerve nicht nur sie selbst, sondern auch die Menschen um sie herum.
Die Fans springen ihr zur Seite
Apropos Meer: 2018 machte Merkau ihren Bootsführerschein, ist danach jedoch nie wieder Boot gefahren. Schade eigentlich, denn auf Ibiza ließe sich das doch hervorragend nachholen.
Gesundheitlich musste die Moderatorin bereits in jungen Jahren einen Rückschlag hinnehmen: Mit 28 Jahren erlitt Merkau einen Bandscheibenvorfall und hatte starke Rückenbeschwerden. Mit Sport konnte sie eine Operation abwenden. Zuletzt wird es noch romantisch: Der Heiratsantrag von Rael kam 2018, Tochter Rosa war dabei. Darauf folgte ein traumhaftes Wochenende mit Freund:innen und Familie.
Der Post hat mittlerweile zahlreiche Likes und Kommentare gesammelt. Merkaus Abneigung gegen die eigenen Hände stößt bei vielen Fans auf Unverständnis. "Ich finde deine Hände und Nägel immer wunderschön und gepflegt", schreibt eine Person. "Ich habe gestern gerade zu meiner Freundin gesagt, dass ich deine Nägel richtig super finde", schreibt eine andere.
