Offene Worte "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen packt aus: Diese Beauty-Eingriffe hat sie schon gemacht Aktualisiert: Vor 48 Minuten von C3 Newsroom Marlene Lufen spricht in ihrem Podcast über das Thema Älterwerden und Schönheitsbehandlungen. Bild: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Wie steht Marlene Lufen zu Schönheitsbehandlungen? Offen spricht die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin über dieses Thema und offenbart, dass sie heute eine entspanntere Einstellung dazu hat als früher.

Marlene Lufen verrät, welche Beauty-Eingriffe sie bereits vornehmen ließ Marlene Lufen befasst sich in ihrem Podcast "M wie Marlene" wieder mit einem sehr persönlichen Thema. "Wer bin ich, wenn ich älter werde?", lautet der Titel der aktuellen Folge. Die Moderatorin von "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und "Promi Big Brother" spricht darüber - anders als sonst - ohne einen Gast oder eine Gästin. Stattdessen gibt sie offen Einblick, wie sie selbst zum Älterwerden und auch zu möglichen Schönheitsbehandlungen steht. Dabei verrät die 55-Jährige, dass sie bereits zwei Beauty-Eingriffe bei sich habe vornehmen lassen. Sie sei "nicht frei davon, dass ich nicht auch ein bisschen nachhelfe", erzählt sie in ihrem Podcast. Zum einen habe sie bei sich ein sogenanntes "Radiofrequenz Needling" vornehmen lassen, das zu einer verbesserten Elastizität und Festigkeit der Haut führen soll, indem über feine Nadeln Wärmeimpulse in die Haut gegeben werden.

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Warum Marlene Lufen das Thema Schönheitseingriffe heute entspannter sieht Zudem erzählt Marlene Lufen, dass sie sich einer Kryolipolyse unterzogen habe. Dabei sollten bei ihr mittels Kälte Fettzellen am Bauch reduziert werden. Dies habe auch Wirkung gezeigt. Tatsächlich sei Fett unter der Taille, dass sie gestört habe und das auch durch Sport nicht verschwunden sei, "ein bisschen" weggeschmolzen. "So, jetzt wisst ihr, was ich habe machen lassen", fasst Lufen zusammen. Marlene Lufen offenbart in der aktuellen Podcast-Folge auch, dass sie Beauty-Eingriffe heute insgesamt etwas entspannter sehe als früher. Früher sei sie grundsätzlich skeptischer gewesen und habe "innerlich geschmunzelt", wenn es etwa um Botox-Behandlungen gegangen sei. "Aber das ist nicht cool, wenn man sich über andere erhebt. Ich weiß nicht, was für Probleme andere Menschen haben", betont sie heute. Ob jemand eine Beauty-Behandlung in Betracht ziehe oder nicht: "Es muss jeder für sich selbst entscheiden", so Lufen. Tabu sei für sie selbst allerdings ein aufwendiger Eingriff im Gesicht, davor habe sie Angst. Und sie sei grundsätzlich der Meinung, dass es oft eine gute Entscheidung sei, "etwas nicht zu machen".