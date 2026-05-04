Einschalten und nichts verpassen! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Mai Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Das Moderationsteam des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit (v. l.) Matthias Killing, Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Im Mai erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Hier in die Vorschau schauen und nichts verpassen!

8. Mai Dutton Ranch mit Kelly Reilly & Cole Hauser: Als sich das Paar Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) fernab der Schatten von YELLOWSTONE eine gemeinsame Zukunft aufzubauen versucht, prallen die beiden auf brutale neue Realitäten und eine skrupellose rivalisierende Ranch, die vor nichts zurückschreckt, um ihr Imperium zu schützen. In Südtexas geraten sie in einen harten Überlebenskampf, bei dem ihr Zusammenhalt und ihre Loyalität mehr denn je gefordert sind. Schlag den Star mit Vanessa Mai Pommes: Besser als ihr Ruf! mit Uwe Knop: Die knusprigen Klassiker sind viel besser als immer behauptet! Denn Pommes bestehen vor allem aus Kartoffeln - liefern Energie, sättigen ordentlich und sind bei moderater Zubereitung längst keine Ernährungs-Sünde. Statt sie pauschal als "ungesund" abzustempeln, kommt es laut Experten vielmehr auf die gesamte Ernährung an. Also Pommes-Power statt Fritten-Frust. Netzhighlights mit Dominique Boniecki

7. Mai Kinostart Der verlorene Mann mit Harald Krassnitzer: Die Künstlerin Hanne (Dagmar Manzel) und der pensionierte Pfarrer Bernd (August Zirner) führen eine glückliche, nach Jahren etwas eingefahrene Ehe, als wie aus dem Nichts Hannes früherer Ehemann Kurt (Harald Krassnitzer) vor ihrer Tür steht. Durch seine Demenzerkrankung kann sich Kurt nicht mehr erinnern, dass er und Hanne bereits seit 20 Jahren geschieden sind. Als das Paar ihn vorübergehend bei sich aufnimmt, kehrt eine verloren geglaubte Leichtigkeit in ihre Ehe zurück. Doch je mehr Zeit vergeht, desto stärker gerät ihr gemeinsames Leben aus den Fugen. Atlantic-Challenge "World's Toughest Row" mit Ingrid und Walter Gläßer: Nach 42 Ehejahren haben Ingrid und Walter Gläßer eine Idee: gemeinsam über den Atlantik rudern. In 60 Tagen auf See gehen sie sich auf die Nerven, kentern und begegnen einem Hai. Ein Gespräch über Schmerzen, Tränen und die Belastbarkeit einer Ehe. Neue Freiheit satt Fitnesswahn mit Sophia Thiel: Jahrelang war Sophia Thiels Leben geprägt von Essstörungen und extremem Fitnesswahn - Kontrolle, Verzicht und ständiger Druck bestimmten ihren Alltag, ein Burger war tabu. Heute zeigt sie sich wie ausgewechselt: entspannter, befreit und im Reinen mit sich selbst. Auch ihr neuer Freund hat daran seinen Anteil - durch seine lockere Art hat er ihr geholfen, Essen wieder als etwas Normales zu sehen.

6. Mai Falschgeld mit Kai Siemenowski: Kai Siemenowski vom LKA Berlin zum Thema: so viele Blüten wie nie in Berlin - Wie erkenne ich sie, wo muss ich aufpassen und was mache ich damit? Islamismus an Schulen mit Birgit Ebel: Religiöses Mobbing an Schulen - wie real ist das Problem? Berichte aus Berlin zeichnen ein alarmierendes Bild: Schüler sollen ausgegrenzt, bedrängt, eingeschüchtert und teils sogar dazu gedrängt werden, zum Islam zu konvertieren. Birgit Ebel, Lehrerin aus Herfurth, spricht als Betroffene darüber, wie sich dieser Druck im Klassenzimmer äußert, wo Lehrkräfte an ihre Grenzen stoßen - und warum viele das Thema lieber meiden

5. Mai Echte Supermarkt-Geheimnisse mit Ron Perduss: Magnetstreifen im Boden, unscheinbare Teppiche oder versteckte Sensoren – in Supermärkten steckt mehr Technik als viele ahnen. Zahlreiche Funktionen bleiben für Kunden unsichtbar, erfüllen aber wichtige Aufgaben im Hintergrund. Ron Perduss zeigt die überraschendsten Supermarkt-Geheimnisse – und erklärt, was wirklich dahintersteckt. Früherkennung von Herzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Dr. Nikolaus Haas und Manfred May: Tag der herzkranken Kinder / Nicolas May Stiftung

Am 05.05. kommen anlässlich des Tags der Kinderherzen Prof. Dr. Nikolaus Haas (Kinderkardiologe) und Manfred May (Vater des verstorbenen Nicolas May) zu uns. Thema ist die Früherkennung von Herzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie die Arbeit der Nicolas-May-Stiftung, die über Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Kindesalter aufklären und Prävention stärken will. Persönlicher Hintergrund: Nicolas May verstarb mit 14 Jahren an einer unentdeckten Herzerkrankung. Daraus entstand das Engagement der Stiftung.

4. Mai Met Gala Reax mit Dominique Boniecki Werkzeug für alle! mit Sascha Zöller: Wer braucht wirklich was, welche Geräte gehören in jeden Haushalt?! Mental Load mit Laura Fröhlich: Ausgrenzung in der Schule, ein Kind, das mit Einschränkungen leben muss, ein krankes Familienmitglied, eine Trennung, ein Todesfall oder auch nur der ganz normale Alltagsstress: neben 40h Arbeit das eigene und das Familienleben organisieren. Es gibt viele Gründe, die uns alle an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Eine aktuelle Studie zeigt: 80 Prozent der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren leiden im Alltag unter mentaler Belastung, 27 Prozent davon sogar sehr stark. Was das mit uns macht und was wir tun können, damit wir aus dem Kreislauf der Erschöpfung ausbrechen können, verrät uns Mental-Load-Expertin Laura Fröhlich, sie hat an der Studie mitgewirkt. Schuldenberatung mit Vanessa Lehmann: Schulden können jeden treffen - und sie wachsen oft schneller, als man denkt. Sechsstellige Beträge, Dutzende Gläubiger und persönliche Krisen sind für Schuldnerberaterin Vanessa Lehmann Alltag. Wir sprechen darüber, wie Menschen in solche Situationen geraten, warum gerade Lebenskrisen oft der Auslöser sind - und welche Wege es aus der Schuldenfalle gibt.

3. Mai Gesünder am Sonntag mit Kim Schiele: Notaufnahme Neue Liebe, neues Leben mit Marc Terenzi und Priscilla DiLaura: Marc Terenzi ist heimlich in die Wohnung von Model und Maklerin Priscilla DiLaura nach Palma gezogen und sortiert sein komplettes Privatleben neu. Statt Party, Alkohol und Gerichtsstress setzt er auf Therapie-Erfolg, klare Regeln und Ruhe. Wichtige Küchengeräte mit Anton Behnke: Anton Behnke stellt seine 4 Essentials in der Küche vor Reisen mit Auto, Bahn oder Flugzeug mit Inessa Nazarenko: welche Strecken mit dem Auto sich für Urlaubsreisen noch lohnen trotz gestiegener Spritpreise