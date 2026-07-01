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Die Looks im Sommer

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juli: Die Outfits der Moderator:innen von heute

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Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.o.l.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Chris Wackert, Marlene Lufen und Matthias Killing.

Bild: SAT.1 / Richard Hübner

Style-Highlights im Juli: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits glänzen sie im Sommer.

Die Outfits vom 1. Juli

Matthias:

Hemd: PME LEGEND

Daniel:

Hose: ZARA

Philipp:

Anzug: emilio adani

Bene:

Hemd: OLYMP

Jannick:

Sneaker: SALAMANDER

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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