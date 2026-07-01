Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juli: Die Outfits der Moderator:innen von heute
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Style-Highlights im Juli: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits glänzen sie im Sommer.
Die Outfits vom 1. Juli
Matthias:
Hemd: PME LEGEND
Daniel:
Hose: ZARA
Philipp:
Anzug: emilio adani
Bene:
Hemd: OLYMP
Jannick:
Sneaker: SALAMANDER
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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