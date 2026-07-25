Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" Wenn Frauen sich "gegenseitig zerfleischen": "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs über Hate-Kommentare Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel SAT.1-Frühstücksfernsehen Luisa Dellert spricht mit Karen Heinrichs: Warum Frauen einander klein machen Videoclip • 06:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hass im Netz trifft viele Menschen - auch Karen Heinrichs. Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin erzählt ihrem Kollegen Matthias Killing im Podcast "Redebedarf", warum sie Kommentare von Frauen oft besonders verletzend findet.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hier geht's zum Podcast: Was sich die beiden in der neuen Folge vom 22. Juli noch zu sagen haben? Jetzt in "Redebedarf - mit Karen und Matze" reinhören!

Hass im Netz von Frauen gegen Frauen: "Richtig bitter" Frauen werden gemein, Männer häufiger anzüglich - so beschreibt Karen Heinrichs ihre Erfahrungen mit Hass im Netz. Aber nicht nur das: "Frauen haten andere Frauen auf eine direktere Weise als Männer", stellt Karen Heinrichs in ihrem Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" fest. Natürlich seien das nicht alle. Aber es gebe immer wieder Frauen, die sich im Internet "leider gegenseitig zerfleischen", erzählt sie ihrem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegen Matthias "Matze" Killing. Sie findet:

Frauen sagen dir ganz direkt etwas, von dem sie genau wissen, dass es wehtut. Karen Heinrichs

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Es geht im aktuellen Podcast vor allem um Bodyshaming. Karen glaubt, dass fast alle Frauen das Gefühl kennen, vor dem Spiegel zu stehen und mit etwas an sich unzufrieden zu sein. Alle hätten sich "im Lauf ihres Lebens irgendeinen dummen Spruch über ihren Körper" anhören müssen. Und dennoch nutzen manche die Anonymität des Internets, um über andere Frauen herzuziehen, klagt sie. Die Moderatorin erzählt, was sie neulich erlebte: Auf Instagram teilte sie einen Interview-Ausschnitt mit Louisa Dellert. Die Influencerin und Autorin spricht sich gegen Bodyshaming und unrealistische Körperideale aus. Das ganze Interview findest du oben auf dieser Seite. "Das war richtig bitter", sagt sie rückblickend. Eine Frau habe mit Kotz-Emojis reagiert und sich darüber beschwert, dass sie eine ungesunde Lebensweise propagiere. Während Matze irritiert den Kopf schüttelt, ärgert sich Karen:

Da denkst du dir doch: Sag mal, Frau! Karen Heinrichs

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Was Männer Karen im Netz schreiben - und was sie von Frauen hört "Der Rock ist zu lang, oder: Zieh doch mal wieder einen Rock an": Solche Kommentare bekommt Karen Heinrichs von Männern im Netz - auf einer "komisch sexuellen Ebene". Für Matze ist das kein Hass, sondern "nur eine Bitte", kommentiert er trocken. Seine Kollegin beginnt zu lachen und sagt nur ironisch: "Ah ja." Dann prustet auch Matze los und die beiden kriegen sich nicht mehr ein. "Das war wieder ein blöder Alt-Herren-Witz", stellt der Moderator klar. Karen wird wieder ernst - und sagt, dass sie die "stark sexualisierten Kommentare" oder gar Penisbilder von Männern natürlich nicht bekommen möchte. Aber was Geschlechtsgenossinnen ihr manchmal zu sagen haben, lässt sie verwundert zurück:

Frauen kommentieren ständig meine Haare! Zu kurz, zu komisch geschnitten - irgendwas ist immer. Karen Heinrichs

Matze lehnt sich zurück und hat einen Ratschlag für sie, falls jemand mal wieder etwas über ihre Frisur zu sagen hat:

Sag mal Karen, was stört es denn die Eiche, wenn die Sau sich dran reibt? Das ist doch total scheißegal. Matze Killing

Sind Männer gegenüber Männern auch so fies? Matze verrät es An Matze gerichtete Hate-Kommentare von anderen Männern? Die hat der Moderator noch nie bekommen - jedenfalls nicht in Bezug auf seinen Körper.

Sie nennen mich Vollidiot oder arroganter Sack - aber Bodyshaming kenne ich nicht. Matze Killing

Die beiden "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen werden bei dem Thema ein bisschen emotional: "Wie schön wäre eine Welt, in der wir uns gegenseitig unterstützen, statt zu urteilen", meint Karen Heinrichs. In ihrem Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" sprechen die beiden außerdem über ihre schönsten Ferien-Erlebnisse als Kinder und über Karens Kater, der sich als etwas anderes entpuppte, als sie ursprünglich dachte.

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