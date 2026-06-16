27. Hochzeitstag steht bevor
"Flirte immer noch": Andy Borg macht seiner Ehefrau eine süße Liebeserklärung
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Andy Borg ist seit mehr als vier Jahrzehnten als Sänger und Moderator eine feste Größe in der Schlagerbranche. Seit bald 30 Jahren geht er mit Ehefrau Birgit durchs Leben. Nun sprach er über ihr Glück.
"Schlager-Spaß mit Andy Borg" kostenlos auf Joyn
Andy Borg: "Am liebsten flirte ich noch immer mit meiner Birgit"
Am Samstag Abend hat er wieder in seiner Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR, MDR und SR die Zuschauer:innen begrüßt. Mit musikalischen Gäst:innen wie Stefan Mross, Monika Martin und Randolph Rose führte Moderator Andy Borg durch die Sendung.
Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der Österreicher ein Star der Schlager- und Volksmusikbranche. Seit bald drei Jahrzehnten steht dabei seine große Liebe, Ehefrau Birgit, an seiner Seite.
Was der "Schlager-Spaß"-Star zum 27. Hochzeitstag plant
Mit dem Portal Merkur.de sprach der 65-Jährige über ihr Liebesglück. "Am liebsten flirte ich ja noch immer mit meiner Birgit. Am 30. Juli haben wir wieder Hochzeitstag, das ist auch im 27. Jahr unser höchster Feiertag", schwärmte er.
Andy Borg hob hervor: "Wie wichtig es ist, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der an dich glaubt, davon können sicher alle Gäste in unserer Weinstube und an den Bildschirmen da draußen ein Lied singen".
Für ihren Hochzeitstag haben er und seine Birgit auch schon etwas Besonderes geplant. Auf die Frage, was sie vorhaben, verriet Borg: "Wahrscheinlich in Italien sein – zu 99 Prozent."
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