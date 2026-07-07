Seit über 20 Jahren Florian Silbereisens rotes Geheimnis: Diese Unterhose trägt er vor seinen Auftritten Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Edwin B. Die Unterhose ist sein treuer Begleiter seit seiner ersten Show im Jahr 2004. Bild: IMAGO / Bildagentur Monn, MDR/Jürgens TV/Beckmann

Helene Fischer, Stefan Mross und Florian Silbereisen. Abgesehen davon, dass alle drei absolute Schlager-Legenden sind sowie jeweils eigene Top-Shows moderieren, verbindet sie noch eine weitere Besonderheit: Sie alle haben ein besonderes Bühnenritual und manch einer ist sogar etwas abergläubisch.

Aberglaube: Skurrile Rituale vor den Shows Ariana Grande meidet die Zahl "87", Michael Jordan trägt seine alten College-Basketball-Shorts und Florian Silbereisen? Der hat seine "Glücks-Büx". Er gibt in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu, dass er wie viele andere Künstler "ein bisschen abergläubisch ist". Auch wenn der Schlagersänger schon mehrere Jahrzehnte in der Branche arbeitet, verlässt er sich nach wie vor auf das rote Kleidungsstück. Beim diesjährigen "Schlagerbooom Open Air" in den Kitzbüheler Alpen begrüßte er die Schlagersternchen erster Klasse. Anders als bei seinem Schlagerkollegen Stefan Mross, dessen "Immer wieder sonntags" nach der diesjährigen Ausgabe eingestellt wird, war das noch nicht seine letzte Sendung. Und auch Mross hat ein interessantes Bühnenritual, denn er legt wie ein Kind, das auf die Zahnfee wartet, seine Moderationskarten unters Kissen. Vielleicht erscheint bei ihm die Schlagerfee und beschert ihm atemberaubende Shows.

"Immer wieder sonntags" am 12. Juli 2026 wieder im Free-TV ... oder kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

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Nur für die Fernsehshows Als der Interviewer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" den damals 29-Jährigen nach seiner berühmt-berüchtigten Unterhose fragt, stellt der Schlagersänger klar: Er trägt sie nur vor den Shows. Das hat einen bestimmten Grund, denn "sonst wäre sie ja zu schnell durch", so der Max-Parger-Darsteller. Logisch, man möchte ja das Glück nicht … abnutzen. Denn von der Buxe hat er auch nur ein Exemplar, das er damals für seine allererste Fernsehshow 2004 selbst ausgesucht und gekauft hat. Diese hatte er mit einem roten, transparenten Anzug kombiniert und jetzt, 21 Jahre später, ist sie bei ihm immer noch in Gebrauch und Teil seiner festen Warm-up-Routine: Laut der "Münchner Abendzeitung" kommt erst seine Maskenbildnerin, dann macht er Liegestütze, ähnlich wie seine Schlagerkollegin Helene Fischer. Nach dem Schwitzen geht's schön gediegen in den roten Schlüpfer, dann spricht der 44-Jährige noch ein Gebet und beginnt seine Shows.