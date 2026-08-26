Gastauftritt vor über 20 Jahren "SOKO Leipzig": Diese Rolle verkörperte Anna Stieblich vor Dr. Rossi in der ZDF-Serie Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Schauspielerin Anna Stieblich ist heute vor allem als Prof. Dr. Sabine Rossi aus "SOKO Leipzig" bekannt. Bild: IMAGO / Gartner

Anna Stieblich ist seit 2009 als Prof. Dr. Sabine Rossi bei "SOKO Leipzig" zu sehen. Als Rechtsmedizinerin unterstützt sie das Leipziger Ermittlerteam mit ihrem Fachwissen. Doch schon einige Jahre zuvor steht sie für die ZDF-Krimireihe vor der Kamera - damals noch mit einer Episodenrolle.

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Anna Stieblich bei "SOKO Leipzig": Ihre erste Rolle war ganz anders Ein Wasserrohrbruch bringt die Ermittler von "SOKO Leipzig" auf die Spur eines Mannes, der seit Jahren als vermisst gilt. Bei den Arbeiten wird das Skelett des Geschäftsmanns Egon Scherer entdeckt. Für Hajo Trautzschke und Ina Zimmermann beginnt damit die Suche nach den letzten Stationen seines Lebens - und die führt sie unter anderem in das Edelbordell "Bel Ami". Dort treffen die Ermittler auf dessen Managerin, gespielt von Anna Stieblich. Ihre Figur kennt Scherer und kann den beiden wichtige Hinweise zu seinen letzten Tagen geben. Die Episode wird mit dem Titel "Unter Asphalt" 2003 in der dritten Staffel ausgestrahlt. Danach bleibt es für Stieblich zunächst bei diesem einmaligen Auftritt. Sechs Jahre später kehrt sie schließlich in die ZDF-Krimireihe zurück und gehört fortan als Prof. Dr. Sabine Ross zum rechtsmedizinischen Umfeld des Leipziger Ermittlerteams.

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Anna Stieblich: Diese Rolle machte sie neben "SOKO Leipzig" bekannt Doch Anna Stieblich ist längst nicht nur mit "SOKO Leipzig" verbunden. Einem breiten Publikum wird sie auch als Doris Schneider aus der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannt. Von 2006 bis 2008 ist sie in 52 Episoden als Doris Schneider, die Mutter von Lena, zu sehen und übernimmt die Rolle auch im gleichnamigen Kinofilm von 2012. Auch abseits der Kamera bleibt Stieblich dem Theater verbunden. Ihre Bühnenerfahrung gibt sie auch an den Schauspielnachwuchs weiter: Sie unterrichtet Schauspiel, Szenenarbeit und Monologerarbeitung und leitet Workshops für Studierende. An der Internationalen Filmschule Köln vermittelt sie zudem Grundlagen des Schauspielens für Regiestudierende.

"SOKO Leipzig" Staffel 27: Start, neuer Ermittler und Änderungen im Team Für "SOKO Leipzig" beginnt im Herbst ein neues Kapitel. Am 2. Oktober um 21:15 Uhr startet die ZDF-Krimireihe in ihre 27. Staffel. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur spannende Kriminalfälle, sondern auch eine Veränderung im Ermittlerteam: Marco Girnth verabschiedet sich nach 25 Jahren als Jan Maybach aus der Serie. Seine Nachfolge übernimmt Simon Böer als Hauptkommissar Dirk Trebbe. Der erfahrene Ermittler soll Fälle mit Ruhe und einem guten Gespür für Menschen angehen. Gleich zu Beginn wird er jedoch mit einer brisanten Situation konfrontiert: Eine Polizistin kommt ins Kommissariat und gesteht einen Mord. Kurz darauf dringt ein Unbekannter in das Gebäude ein und bringt das gesamte Team in Gefahr. Staffel 27 von "SOKO Leipzig" siehst du ab 2. Oktober 2026 immer freitags um 21:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.