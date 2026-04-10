Abschied & Probleme
Nach "SOKO Leipzig"-Aus: Wird Marco Girnth jetzt öfter in "Frühling" zu sehen sein?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der Abschied kam für viele überraschend - und doch war er unausweichlich: Nach einem Vierteljahrhundert hat Marco Girnth der Kult-Serie "SOKO Leipzig" den Rücken gekehrt. 25 Jahre lang prägte er als Kommissar Jan Maybach das Gesicht der Serie. Doch was bedeutet der Abschied konkret für seine Rolle in "Frühling"?
"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn
Der Ausstieg von Marco Girnth bei "SOKO Leipzig" lässt die Fans des deutschen Krimi-Formats trauernd zurück, schließlich stand Girnth 25 Jahre lang als Kommissar Jan Maybach vor der Kamera. Entsprechend offen spricht der Schauspieler nun gegenüber der "Webtalkshow" über die emotionale Dimension seines Ausstiegs: Das Team sei für ihn "wie eine feste Konstante" gewesen, der Abschied sei ihm daher alles andere als leichtgefallen.
Und doch war der Schritt notwendig. Die Serie habe seinen Alltag über Jahre hinweg bestimmt, "die Dreharbeiten liefen fast das ganze Jahr", wie Girnth rückblickend schildert. Raum für andere Projekte sei kaum geblieben.
Umso naheliegender ist die Frage, ob dieser neu gewonnene Spielraum künftig stärker der ZDF-Reihe "Frühling" zugutekommen wird, in der Girnth seit Jahren als Tierarzt Mark Weber zu sehen ist.
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"Frühling": Problem ist eigentlich ein ganz anderes
Die Antwort von Girnth fällt jedoch ernüchternd aus - doch sie hat weniger mit Zeit als mit Geografie zu tun. Der Drehort der Serie liegt schließlich in den bayerischen Alpen, fernab der üblichen Produktionszentren.
Ich selber habe auch gemerkt, dass das ganz schön zerrt, weil Bayrischzell auch nicht direkt um die Ecke ist.
Spontane Einsätze seien dort kaum möglich. "Das ist nicht so, dass du mal in einer Stunde rüberfährst, sondern das sind immer ein Tag Anreise und ein Tag Abreise", erklärt der Schauspieler.
Diese logistischen Hürden haben ihn bereits in der Vergangenheit begleitet - und sie bleiben bestehen, unabhängig davon, ob "SOKO Leipzig" noch Teil seines Kalenders ist oder nicht. Girnth bringt es selbst auf den Punkt: "Das unter einen Deckel zu kriegen, war nicht leicht." Der Wegfall der Krimi-Serie entlastet ihn zwar zeitlich, löst aber nicht das strukturelle Problem.
"Praxis mit Meerblick": Marco Girnth ist angekommen
Für "Frühling"-Fans bedeutet das: Mark Weber verschwindet nicht, rückt aber auch künftig nicht ins Zentrum der Serie. Während sich hier also wenig ändert, verschiebt sich der Fokus von Marco Girnth jedoch deutlich in Richtung neuer Projekte. Eine wichtige Rolle spielt dabei die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick", in der Girnth seit 2026 als Tierarzt Dr. David Mandel zu sehen ist.
Seine neue Figur beschreibt er selbst mit einem Augenzwinkern als "auf den ersten Blick ein ganz schöner Luftikus, oberflächlich, kommt immer taktlos in die Situation rein". Gerade diese Unberechenbarkeit bringt frischen Wind in die Serie - insbesondere im Zusammenspiel mit der von Tanja Wedhorn verkörperten Ärztin Nora Kaminski. Dass seine Figur "von Anfang an ein Auge auf die Ärztin geworfen" habe, sorgt für zusätzliches Knistern.
Und tatsächlich steht bereits eine neue Staffel "Praxis mit Meerblick" in den Startlöchern. Ab dem 10. April läuft sie um 20:15 Uhr im Ersten - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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