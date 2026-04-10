Abschied & Probleme Nach "SOKO Leipzig"-Aus: Wird Marco Girnth jetzt öfter in "Frühling" zu sehen sein? Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von C3 Newsroom Schauspieler Marco Girnth nimmt von "SOKO Leipzig" Abschied. Ob er jetzt vermehrt in seiner Rolle in "Frühling" zu sehen sein wird? Bild: STAR-MEDIA

Der Abschied kam für viele überraschend - und doch war er unausweichlich: Nach einem Vierteljahrhundert hat Marco Girnth der Kult-Serie "SOKO Leipzig" den Rücken gekehrt. 25 Jahre lang prägte er als Kommissar Jan Maybach das Gesicht der Serie. Doch was bedeutet der Abschied konkret für seine Rolle in "Frühling"?

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Der Ausstieg von Marco Girnth bei "SOKO Leipzig" lässt die Fans des deutschen Krimi-Formats trauernd zurück, schließlich stand Girnth 25 Jahre lang als Kommissar Jan Maybach vor der Kamera. Entsprechend offen spricht der Schauspieler nun gegenüber der "Webtalkshow" über die emotionale Dimension seines Ausstiegs: Das Team sei für ihn "wie eine feste Konstante" gewesen, der Abschied sei ihm daher alles andere als leichtgefallen. Und doch war der Schritt notwendig. Die Serie habe seinen Alltag über Jahre hinweg bestimmt, "die Dreharbeiten liefen fast das ganze Jahr", wie Girnth rückblickend schildert. Raum für andere Projekte sei kaum geblieben. Umso naheliegender ist die Frage, ob dieser neu gewonnene Spielraum künftig stärker der ZDF-Reihe "Frühling" zugutekommen wird, in der Girnth seit Jahren als Tierarzt Mark Weber zu sehen ist.

"Frühling": Problem ist eigentlich ein ganz anderes Die Antwort von Girnth fällt jedoch ernüchternd aus - doch sie hat weniger mit Zeit als mit Geografie zu tun. Der Drehort der Serie liegt schließlich in den bayerischen Alpen, fernab der üblichen Produktionszentren.

Ich selber habe auch gemerkt, dass das ganz schön zerrt, weil Bayrischzell auch nicht direkt um die Ecke ist. Marco Girnth

Spontane Einsätze seien dort kaum möglich. "Das ist nicht so, dass du mal in einer Stunde rüberfährst, sondern das sind immer ein Tag Anreise und ein Tag Abreise", erklärt der Schauspieler. Diese logistischen Hürden haben ihn bereits in der Vergangenheit begleitet - und sie bleiben bestehen, unabhängig davon, ob "SOKO Leipzig" noch Teil seines Kalenders ist oder nicht. Girnth bringt es selbst auf den Punkt: "Das unter einen Deckel zu kriegen, war nicht leicht." Der Wegfall der Krimi-Serie entlastet ihn zwar zeitlich, löst aber nicht das strukturelle Problem.