Krimi-Comeback Mehr Folgen und ein neues Gesicht: "SOKO Wismar" kehrt im Oktober zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Das Team von "SOKO Wismar" geht im Oktober wieder auf Spurensuche. Bild: ZDF und Marc Meyerbroeker

Der Einsatzplan steht: "SOKO Wismar" startet im Oktober in die 23. Staffel. Dieses Mal bekommen Fans sogar mehr Folgen zu sehen - und im Ermittlerteam wartet eine personelle Überraschung.

Fans dürfen sich auf noch mehr "SOKO Wismar" freuen: Am 7. Oktober startet die ZDF-Krimiserie wieder. Die neuen Folgen laufen mittwochs um 18 Uhr. Online startet die Staffel bereits am 30. September.

Neue "SOKO Wismar"-Folgen ab 7. Oktober um 18 Uhr Hier im ZDF-Livestream auf Joyn kostenlos streamen

"SOKO Wismar" bekommt neue Folgen Mit 23 Episoden spendiert das ZDF der Serie zwei Folgen mehr als zuletzt. An den bisherigen Rekord reicht das zwar nicht heran: Die 14. Staffel brachte es auf 31 Episoden. Trotzdem gibt es für die Zuschauer:innen in diesem Jahr wieder etwas mehr Krimi-Nachschub aus der Hansestadt. Auch viele vertraute Gesichter kehren zurück. Nike Fuhrmann ermittelt weiterhin als Karoline Joost, Dominic Boeer spielt Lars Pöhlmann und Udo Kroschwald bleibt als Jan Reuter an der Spitze des Teams. Katharina Blaschke ist erneut als Gerichtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck dabei. Auch Stella Hinrichs als Paula Moorkamp und Silke Matthias als Roswitha Prinzler gehören zur Besetzung.

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Ein neuer Polizist unterstützt das Team Mit Yassen Attanasov bekommt "SOKO Wismar" Verstärkung. Der Schauspieler übernimmt die Rolle eines bulgarischen Austauschpolizisten. Wie sich der Neuzugang in das eingespielte Team einfügt und welche Dynamik er mitbringt, können die Zuschauer:innen ab Oktober verfolgen. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt allerdings nicht. Gleich zum Staffelstart wartet ein rätselhafter Todesfall.

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