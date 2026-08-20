Nach schwerem Sturz Nach schwerem Sturz: "SOKO"-Star Marie-Luise Marjan war plötzlich auf Rollator angewiesen Aktualisiert: Vor 48 Minuten von C3 Newsroom Marie-Luise Marjan ist auch mit 86 Jahren noch viel unterwegs. Nach einem schweren Sturz nutzt der "SOKO"-Star vorsorglich einen Rollator. Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Marie-Luise Marjan steht auch mit 86 Jahren noch mitten im Leben. Seit einem schweren Sturz geht der "SOKO"-Star allerdings lieber auf Nummer sicher – und setzt dabei auf einen Rollator und Unterstützung bei großen Auftritten.

Marie-Luise Marjan lässt sich ihren Alltag nicht nehmen. Die Schauspielerin ist mit 86 Jahren weiterhin unterwegs, besucht Veranstaltungen und steht bei Lesungen vor ihrem Publikum. Seit einem schweren Sturz vor gut zwei Jahren begleitet sie dabei jedoch immer häufiger ein Rollator. Zuletzt zeigte sich die frühere "Lindenstraße"-Darstellerin mit der Gehhilfe bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen. Gegenüber "Bunte" erklärte sie, warum Vorsicht für sie heute an erster Stelle steht.

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"SOKO"-Star Marie-Luise Marjan stürzte im Theater Der Grund liegt in einem Unfall am 7. Juni 2024. Marjan stürzte damals in einem Theater und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Sie musste operiert werden und absolvierte anschließend eine Reha in Bad Driburg. Bis alles wieder vollständig verheilt ist, braucht es Zeit.

Das dauert, bis das alles hundertprozentig geheilt ist. Muss man Geduld haben. Marie-Luise Marjan

Mittlerweile gehe es ihr gesundheitlich wieder gut. Trotzdem möchte die Schauspielerin kein unnötiges Risiko eingehen. Der Rollator gibt ihr zusätzliche Sicherheit.

Man darf nicht wieder hinfallen. Das ist ganz wichtig. Marie-Luise Marjan

Marie-Luise Marjan will weiter am Leben teilnehmen Sich mit einem Rollator in der Öffentlichkeit zu zeigen, war für die Schauspielerin zunächst eine Umstellung. Mittlerweile steht für sie jedoch im Vordergrund, was ihr die Gehhilfe ermöglicht: weiterhin unterwegs sein, Menschen treffen und Veranstaltungen besuchen. Zurückziehen kommt für den "SOKO"-Star nicht infrage. Bei Fototerminen verzichtet sie allerdings lieber auf den Rollator. Bei größeren Auftritten sorgt sie zusätzlich vor und lässt sich von einer Begleitperson unterstützen.

Ich habe immer eine Betreuung, wenn ich große Auftritte oder Lesungen habe. Marie-Luise Marjan

Und weiter: "Dann betreut mich immer jemand. Das ist alles eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin ja keine 50 mehr. Da muss man auf sich selber aufpassen."

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