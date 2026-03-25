Aus Gräfin wird Ermittlerin
Vor ihrem "SOKO Köln"-Debüt: In dieser Daily-Soap wurde Tatjana Kästel bekannt
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Bevor sie als Hauptkommissarin Lilly Funke bei "SOKO Köln" ermittelte, spielte Schauspielerin Tatjana Kästel in einer Daily-Soap. Wie sie zur Krimireihe kam und warum die Polizei sie schon früh faszinierte.
"SOKO Köln" läuft dienstags um 18 Uhr
"SOKO"-Chefin Tatjana Kästel: Traumberuf Polizistin
Seit Oktober 2023 ermittelt Tatjana Kästel (43) als Hauptkommissarin Lilly Funke bei "SOKO Köln". Ihr Debüt feierte sie bereits zwei Jahre früher als Lena Greiss. Nach ihrem Gastauftritt kam Kästel in der ersten Folge der 15. Staffel zurück - aber diesmal als Kommissarin Lilly Funke. Seitdem ist sie ein fester Bestandteil des Ermittler:innen-Teams und mittlerweile Teamleiterin. Sie ist engagiert und empathisch, was den Ermittlungen eine besonders menschliche Note verleiht.
Kästel setzte sich schon früh mit der Polizei auseinander: "Lustigerweise habe ich mich in meiner Schulzeit auch für den Beruf der Polizistin interessiert, aber ich lag damals zwei Zentimeter unter der Mindestgröße. Im Nachhinein denke ich, war die Faszination für Krimiserien schuld daran, dass ich den Polizeiberuf interessant fand. Auf jeden Fall spiele ich lieber eine Kommissarin."
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Soap-Start
Die 1982 in Karlsruhe geborene Kästel studierte Schauspiel am Mozarteum in Salzburg. Von 2004 bis 2010 spielte sie dann am Staatstheater Mainz, bevor sie 2012 durch ihre Rolle der Rebecca Lahnstein in der Daily-Soap "Verbotene Liebe" einem breiteren Publikum bekannt wurde. In der Serie setzte sie als Modedesignerin bei "LCL - Ligne Clarisse Lahnstein" neue Akzente und brach mit ihrer Liebe zu Marlene Wolf (Melanie Kogler) aus den konservativen Adels-Strukturen aus. Bis zur letzten Folge VL (wie die Daily unter Fans genannt wird), die am 26. Juni 2015 ausgestrahlt wurde, übernahm sie die Rolle der Grafentochter. Ihr Alter Ego der Gräfin nahm sie sogar nach Feierabend mit nach Hause. So reagierte sie privat teilweise auf den Namen Rebecca, erklärte die heutige TV-Kommissarin 2012 in einem Interview mit "Cover Media".
Da ich mich täglich mit dieser Rolle auseinandersetze, beeinflusst sie schon mein Leben. Man kann fast sagen, sie ist so etwas wie mein zweites Ich.
Fakten über "Verbotene Liebe"
Insgesamt wurden vom 2. Januar 1995 bis zum 26. Juni 2015 4664 Folgen ausgestrahlt. Die Vorabend-Serie lief von Montag bis Freitag um 18 Uhr im Ersten. Die Sendezeit wurde ab 2011 von 25 auf 45 Minuten verlängert. Doch auch mit dem Refresh und der Einbindung eines Liebespaares im Zentrum des Geschehens à la Telenovela konnte sich die Serie nicht dauerhaft halten.
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