Promi-Überraschung "Echtes Abenteuer": Dieser Starkoch ist bald bei "Sturm der Liebe" zu sehen Veröffentlicht: Vor 44 Minuten von Nicola Schiller Wenn ein Sternekoch eincheckt: Alexander Herrmann zu Gast im Fürstenhof. Bild: ARD/Jo Bischoff, BR / Tabea Hofmann

Er verlässt seine Komfort-Zone: Alexander Herrmann, bekannt aus "Promi Taste" und "The Taste", wagt sich im Mai in die dramatische Seifenopern-Welt von "Sturm der Liebe".

Im Mai kommt kulinarische Verstärkung in den Fürstenhof. In Folge 4590 wird der vielfach ausgezeichnete Starkoch und Fernsehstar Alexander Herrmann in der ARD-Serie sein Schauspiel-Debüt geben. Wie bei prominenten Gastauftritten üblich, wird er sich selbst spielen.

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Wenn der Mentor kommt Herrmann tritt als ehemaliger Ausbilder des aktuellen Küchenchefs Kilian (Anthony Paul) auf und kehrt nach Bichlheim zurück, um dessen "Erfolge zu würdigen", wie es in einer Pressemitteilung der Produktionsfirma heißt. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Ein Unfall soll die gesamte Handlung auf den Kopf stellen.

"Sturm der Liebe" - Welche Rolle spielt Alexander Herrmann? Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Kulinarische Rettungsmission Mit seinem feinen Gaumen und jahrzehntelanger Expertise wird Herrmann zu einem Verbündeten für Fanny (Johanna Graen), die verzweifelt an Kilians unvollständigem Kochbuch arbeitet. Auch in Liebesdingen zwischen Fanny und Kilian könnte sich Alexander Herrmann als nützlich erweisen.

Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer. Alexander Herrmann

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Alexander Herrmann über seine Zeit am Set Fernsehkameras ist der Starkoch mittlerweile gewöhnt, allerdings eher bei Shows wie "Promi Taste, "The Taste" und Co. Mit dem Ausflug zur Soap wollte er sich einer neuen Herausforderung stellen: "[...] weil ich für mich herausfinden wollte, welche Facetten noch in mir stecken und wie gut ich mich auf Knopfdruck in ein solches Erfolgsformat integrieren kann". Herrmann hebt außerdem hervor, wie sehr er das entgegengebrachte Vertrauen des Produktionsteams schätzt - von Tag eins an wurde er herzlich empfangen. Besonders bemerkenswert: Der Schauspiel-Neuling musste in nur zwei Tagen 13 Bilder (Szenen) drehen: "Sehr anstrengend, zugleich aber auch unglaublich erfüllend. Eine tolle Erfahrung - jetzt freue ich mich auf die Ausstrahlung."

Wann ist Alexander Herrmann bei "Sturm der Liebe" zu sehen? Voraussichtlicher Ausstrahlungstermin der Folge ist der 8. Mai 2026. Bis dahin bleibt Herrmann noch mit "Promi Taste" auf dem Bildschirm.