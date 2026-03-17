Debüt in der "Landarztpraxis" "Damit hat mich das Frühstücksfernsehen verloren": Wird Matthias Killing jetzt Schauspieler? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicola Schiller Karrierewechsel? So könnte Moderator Matthias Killing (laut Künstlicher Intelligenz) als Landarzt aussehen. Bild: Joyn/Julia Feldhagen; picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr (bearbeitet mit KI)

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist er Moderator, doch privat ist er Seifenopern-Fan: Matthias Killing

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Vom Fan zum Schauspieler: Matthias Killing über die "Rolle seines Lebens" Bereits bei der Fan-Premiere von Staffel vier am bayerischen Schliersee kam der Stein zum heiß-ersehnten Gastauftritt von Matthias Killing ins Rollen. Wie es dann zum Dreh in der "Landarztpraxis" kam, erzählte uns Matthias Killing Ende 2025. Im Januar 2026 war es dann endlich so weit. Matthias Killing durfte einen Tag am Set der "Landarztpraxis" zu Gast sein und dabei die "Rolle seines Lebens" spielen, wie er selbst (nicht ganz unironisch) sagt. Ein langer Tag voller Text-, Licht- und Stellproben war für den TV-erprobten, eingefleischten Fan anscheinend alles andere als anstrengende Arbeit: "Ein absoluter Traumtag", schwärmt er im Behind-the-Screens-Interview.

Wird er jetzt der neue Landarzt? In seinem großen Gastauftritt spielt Matthias Killing übrigens sich selbst - aber jeder fängt mal klein an. Was könnte denn als Nächstes kommen? Auf die Frage, ob er sich eine weitere Rolle vorstellen könnte, muss Killing lachen. "Vielleicht bewerbe ich mich als Landarzt", sagt er augenzwinkernd. Die Schauspiel-Kolleginnen wären da anscheinend gar nicht mal so abgeneigt. Arzt, Bergretter, Rettungsschwimmer? In diesen Rollen könnten sich die "Landarztpraxis"-Stars Matthias Killing als nächstes vorstellen.

Schauspiel oder Moderation? Wo liegt die Zukunft von Matthias Killing? Müssen "Frühstücksfernsehen"-Liebhaber:innen jetzt bangen? Wird sich Matthias Killing bald aus dem Berliner Fernsehstudio verabschieden und in Zukunft am bayerischen Schliersee einnisten? Wir haben den Schauspiel-Newcomer nach seinem ersten Drehtag gesprochen:

Das Frühstücksfernsehen hat mich mit diesem Tag verloren. Matthias Killing

Er ergänzt: "Ich werde meine Zukunft in Wiesenkirchen planen". Heißt es nach dem "Frühstücksfernsehen"-Abschied von Kollege Benji jetzt also auch bald "bye-bye Matthias!"? "Nein, natürlich nicht", stellt er lächelnd klar. "Ich habe irgendwann in meinem Leben erkannt, dass da ein Talent fürs Moderieren ist. Das habe ich zu meinem Beruf gemacht und dabei werde ich auch bleiben". Entwarnung also für alle SAT.1-Fans. Trotzdem ist der Wahl-Berliner mehr als dankbar für diesen Tag am "Landarztpraxis"-Set und hofft, den Zuschauer:innen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen eines TV-Drehs gegeben haben zu können. Trotzdem, der Spaß an der Schauspielerei scheint auf jeden Fall geweckt, auch wenn er betont, dass seine berufliche Heimat das Moderieren bleibt: "Ich bleibe genau da, wo ich bin", stellt er lächelnd klar. Und zwar hier: