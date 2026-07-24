Ein Kaffee-Post, der es in sich hat! Deutet "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen auf Instagram ein neues TV-Projekt an? Wir haben nachgefragt.

Wer im aktuellen Instagram-Post von Johanna Graen genau hinsieht, könnte einen Hinweis auf ein zukünftiges Projekt der Schauspielerin entdecken. Mit insgesamt 13 Fotos und Videos teilt sie eine Zusammenfassung der letzten Wochen. Mit dabei ein Opernbesuch mit " Sturm der Liebe "-Kollegen Anthony Paul, ein abendlicher Spaziergang durch Weinberge und - ganz unscheinbar als letztes Bild - ein Kaffeebecher. Und genau da wurden die Spürnasen in unserer Redaktion geweckt.

In diesem TV-Format war sie schon weit vor der Kult-Soap zu sehen: "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen teilt Jugend-Video: So sah sie vor 20 Jahren aus .

Von Daily-Soap zum Krimi?

Der weiße Becher, der da unter der Kaffeemaschine steht, trägt nämlich ein sehr markantes Logo: Der rote Schriftzug samt Fernsehturm von "SOKO Stuttgart". Könnte die Schauspielerin bald das Genre wechseln? Auf Nachfrage teilt sie uns mit, dass sie dazu "leider nicht mehr sagen" kann.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der "SOKO"-Becher und gerade die Platzierung ganz am Ende des Posts Hinweis genug sein könnten. Und auch in der Filmografie ihres Managements taucht "SOKO" bereits auf. Ob sie wirklich in eine Ermittlerinnen-Rolle schlüpfen darf, oder vielleicht sogar auf der anderen Seite des Gesetzes steht, bleibt abzuwarten. Wir bleiben gespannt und werden auf jeden Fall berichten.

Bis Ende August ist "Sturm der Liebe" noch in der Sommerpause. Wie es danach weitergeht, erfährst du hier. Und auch über ein weiteres Zukunftsprojekt haben wir bereits mit der Schauspielerin gesprochen: "Wilde Hühner": "Sturm der Liebe"-Star Johanna Graen über mögliche Fortsetzung.