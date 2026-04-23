Serien-News Aus für Fanny bei "Sturm der Liebe"? ARD äußert sich zu Gerüchten Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von C3 Newsroom Fanny im Mittelpunkt der Spekulationen: Ein ARD-Statement sorgt bei "Sturm der Liebe" für neue Fragen rund um ihre Zukunft. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

In der beliebten TV-Serie "Sturm der Liebe" rückt Fannys Abschied immer stärker in den Fokus der Handlung. Besonders ihre Geschichte mit Kilian spitzt sich weiter zu und sorgt für emotionale Spannung am Fürstenhof. Ob die von Johanna Graen gespielte Figur den Fürstenhof tatsächlich verlässt, bleibt die große Frage. Ein aktuelles ARD-Statement liefert nun Hinweise.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Die Liebesgeschichte von Fanny und Kilian gleicht einer nie endenden Achterbahnfahrt. Obwohl sich die beiden zeitweise wieder angenähert haben, trifft Kilian schließlich eine endgültige Entscheidung für Larissa. Er möchte zu seinem Kind stehen und die Verantwortung übernehmen. Für Fanny ist das ein schmerzhafter Einschnitt. Sie entscheidet sich, gemeinsam mit Marlon nach Kalifornien zu gehen und den Fürstenhof hinter sich zu lassen.

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Wird Fanny wirklich den Fürstenhof verlassen? Ein aktuelles Statement der ARD gegenüber Joyn bringt nun Klarheit: "Wie üblich bei unseren Traumpaaren, wird auch Fanny, gespielt von Johanna Graen, zum Ende der laufenden Staffel den Fürstenhof verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen. Bis dahin kommen aber noch einige Irrungen und Wirrungen in Liebesdingen auf sie zu - die Fans dürfen gespannt sein."