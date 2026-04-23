Serien-News
Aus für Fanny bei "Sturm der Liebe"? ARD äußert sich zu Gerüchten
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
In der beliebten TV-Serie "Sturm der Liebe" rückt Fannys Abschied immer stärker in den Fokus der Handlung. Besonders ihre Geschichte mit Kilian spitzt sich weiter zu und sorgt für emotionale Spannung am Fürstenhof. Ob die von Johanna Graen gespielte Figur den Fürstenhof tatsächlich verlässt, bleibt die große Frage. Ein aktuelles ARD-Statement liefert nun Hinweise.
Die Liebesgeschichte von Fanny und Kilian gleicht einer nie endenden Achterbahnfahrt. Obwohl sich die beiden zeitweise wieder angenähert haben, trifft Kilian schließlich eine endgültige Entscheidung für Larissa. Er möchte zu seinem Kind stehen und die Verantwortung übernehmen. Für Fanny ist das ein schmerzhafter Einschnitt. Sie entscheidet sich, gemeinsam mit Marlon nach Kalifornien zu gehen und den Fürstenhof hinter sich zu lassen.
Wird Fanny wirklich den Fürstenhof verlassen? Ein aktuelles Statement der ARD gegenüber Joyn bringt nun Klarheit: "Wie üblich bei unseren Traumpaaren, wird auch Fanny, gespielt von Johanna Graen, zum Ende der laufenden Staffel den Fürstenhof verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen. Bis dahin kommen aber noch einige Irrungen und Wirrungen in Liebesdingen auf sie zu - die Fans dürfen gespannt sein."
Ein Ausblick auf die nächsten Folgen
In der nächsten Woche wird es dramatisch: Kilian ist entsetzt, denn Yannik hatte offenbar die ganze Zeit recht, was Larissas skrupelloses Verhalten betrifft. Als er sie mit seinem Wissen über den inszenierten Giftanschlag konfrontiert, weist sie alles von sich. Schwer erschüttert will Kilian unbedingt mit Fanny sprechen. Doch Larissa hat Angst, ihn endgültig zu verlieren. In diesem Moment überschlagen sich die Ereignisse: Kilian verunglückt schwer und schwebt in Lebensgefahr.
Mehr entdecken
Comeback
"Sturm der Liebe"-Star Gabrielle Scharnitzky dreht neue ZDF-Abenteuerserie
Ab 20. April
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Ein Kuss, der alles verändert!
Ab 27. April
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Verlässt Fanny den Fürstenhof endgültig?
Ab 13. April
Wochen-Vorschau: Entscheidet sich Sophia für die Liebe?
Großer Schock
Ex-"Sturm der Liebe"-Star vom Auto angefahren: Natalie Alison über den Unfall
Drama am Fürstenhof
"Sturm der Liebe": Müssen sich Fans auf einen Doppel-Ausstieg vorbereiten?
Ab 7. April
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Christoph tappt in Sophias Falle
Ab 30. März
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe": Fanny im Liebes-Chaos
Pause bei der Telenovela
Programmänderung im Ersten: Fans müssen im April öfter verzichten