Martin Walde verließ die Telenovela "Sturm der Liebe" freiwillig - für seine Tochter. Heute bezieht der Schauspieler Arbeitslosengeld I. Warum er seine Entscheidung nicht bereut.

Martin Waldes freiwilliger Ausstieg

Wer es als Schauspieler vor die Kamera schafft, führt ein Leben in Saus und Braus - das zumindest denken viele Menschen. Erst recht, wenn sie eine Rolle bei einem Dauerbrenner wie "Sturm der Liebe" ergattern. Dass das oft gar nicht der Fall ist, macht Schauspieler Martin Walde klar. Der 38-Jährige erzählt im Podcast "Ein Zimmer für uns allein" über seine derzeitige Situation: "Ich beziehe gerade Arbeitslosengeld."

Der Darsteller ist freiwillig aus der Serie ausgeschieden - um mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können. Zunächst versuchte er noch, Karriere und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Da er in Berlin wohnt, die Dreharbeiten aber in München stattfinden, schlug er ein ungewöhnliches Modell vor: "Ich habe gesagt, ich brauche eine ganze Woche frei und kann drei Wochen arbeiten. Das ist in einer Soap eigentlich nicht möglich", erklärte er im Podcast.