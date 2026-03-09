Entertainment in der Politik
Gewählt oder nicht gewählt? Diese TV-Stars stellten sich zur Kommunalwahl
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
In einer Zeit, in der Politiker auch gerne mal zu Entertainern werden, ist es nicht verwunderlich, dass es auch einige TV-Stars in die Politik zieht. Sogar Reality-Stars probieren immer wieder ihr Glück. Zeit für ein kurzes Resümee nach den jüngsten Kommunalwahlen.
Am 8. März waren vielerorts in Bayern Kommunalwahlen. Hier und da waren auf den Wahlzetteln auch bekannte Namen zu lesen. So hatte sich etwa TV-Koch Alexander Hermann, ab 8. April zu sehen bei "Promi Taste", für den Kreistag in Kulmbach aufstellen lassen. Er stand auf Listenplatz 50 - dem letzten Platz der CSU-Liste.
In Schongau stelle sich "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Daniel Blum für den Stadtrat auf. Er war in der vierten Staffel der beliebten SAT.1-Sendung zu sehen.
Auch ein ehemaliger Soap-Schauspieler versucht den Sprung in die Kommunalpolitik: Erwin Aljukic. Er spielte jahrelang in der ARD-Vorabendserie "Marienhof" die Rolle des Frederik Neuhaus, will nun aber für die Partei Die Linke mit Listenplatz acht in den Münchner Stadtrat einziehen. Er wäre der erste Rollstuhlfahrer im Münchner Stadtrat.
Gewählt oder nicht? So schnitten die TV-Stars bei den Kommunalwahlen 2026 ab
Noch stehen nicht alle Ergebnisse fest (Stand: 9. März, 15:00 Uhr). Doch ein Kandidat kann sich bereits freuen: Trotz des letzten Listenplatzes konnte TV-Koch Alexander Hermann erfolgreich in den Kulmbacher Kreistag einziehen. "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Daniel Blum ist hingegen knapp gescheitert: Die CSU ergatterte sieben Plätze im Stadtrat von Schongau, Daniel Blum stand auf Listenplatz acht. Noch nicht offiziell ist das Ergebnis aus München. Erwin Aljukic muss sich also noch etwas gedulden.
Reality-Stars in der Politik
Auch unter den Reality-Stars gibt es Einzelne mit politischen Ambitionen. So versuchte Jannik Kontalis, der Ex-Freund von "Promi Big Brother"-Gewinnerin Yeliz Koc, sein Glück im vergangenen Jahr bei der Wahl des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach - und scheiterte.
In Düsseldorf möchte dafür Lars Tönsfeuerborn, Host des Podcasts "Niemand muss ein Promi sein" sein politisches Engagement ausweiten. Dafür ist er kürzlich in die SPD eingetreten.
