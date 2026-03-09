In einer Zeit, in der Politiker auch gerne mal zu Entertainern werden, ist es nicht verwunderlich, dass es auch einige TV-Stars in die Politik zieht. Sogar Reality-Stars probieren immer wieder ihr Glück. Zeit für ein kurzes Resümee nach den jüngsten Kommunalwahlen.

Am 8. März waren vielerorts in Bayern Kommunalwahlen. Hier und da waren auf den Wahlzetteln auch bekannte Namen zu lesen. So hatte sich etwa TV-Koch Alexander Hermann, ab 8. April zu sehen bei "Promi Taste", für den Kreistag in Kulmbach aufstellen lassen. Er stand auf Listenplatz 50 - dem letzten Platz der CSU-Liste.

In Schongau stelle sich "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Daniel Blum für den Stadtrat auf. Er war in der vierten Staffel der beliebten SAT.1-Sendung zu sehen.

Auch ein ehemaliger Soap-Schauspieler versucht den Sprung in die Kommunalpolitik: Erwin Aljukic. Er spielte jahrelang in der ARD-Vorabendserie "Marienhof" die Rolle des Frederik Neuhaus, will nun aber für die Partei Die Linke mit Listenplatz acht in den Münchner Stadtrat einziehen. Er wäre der erste Rollstuhlfahrer im Münchner Stadtrat.