Verstärkung am Set
"Sturm der Liebe" bekommt Zuwachs mit Marie Lemmle: Neue Figur zieht an den Fürstenhof
Veröffentlicht:von C3
Die ARD-Serie kündigt ein weiteres Kapitel an: Schon bald bringt eine zusätzliche Rolle ihre eigene Geschichte und Dynamik in den Hotelalltag.
Frischer Wind in Bichlheim
Ab Folge 4580 stößt ein Nachwuchstalent zum Cast der beliebten Daily Soap. In einem exklusiven Statement gegenüber Joyn heißt es von der ARD: "Marie Lemmle übernimmt beim 'Sturm der Liebe' eine Gastrolle (Sandra 'Sandy' Mechtel), die ab etwa 23. April zu sehen sein wird."
Die junge Frau taucht am Fürstenhof auf, weil sie auf der Suche nach ihrem Freund Adam Fischer ist. Hintergrund sind finanzielle Probleme, bei denen er ihr Unterstützung zugesagt hat.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Schauspielerin mit ersten TV-Erfahrungen
Für Marie Lemmle ist das Engagement bei "Sturm der Liebe" ein weiterer Schritt in ihrer noch jungen Fernsehkarriere. 2023 machte sie erstmals auf sich aufmerksam, als sie eine kleine Rolle in der BR-Daily "Dahoam is Dahoam" übernahm. Zuvor war sie bereits im Kinofilm "Die Geschichte von Brandner Kaspar" zu sehen. Wie lange ihr Auftritt in der ARD-Serie angelegt ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben.
