zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Verstärkung am Set

"Sturm der Liebe" bekommt Zuwachs mit Marie Lemmle: Neue Figur zieht an den Fürstenhof

Veröffentlicht:

von C3

Die beliebte Telenovela "Sturm der Liebe" ergänzt ihr Ensemble.

Bild: ARD / Mandfred Laemmerer

Die ARD-Serie kündigt ein weiteres Kapitel an: Schon bald bringt eine zusätzliche Rolle ihre eigene Geschichte und Dynamik in den Hotelalltag.

Frischer Wind in Bichlheim

Ab Folge 4580 stößt ein Nachwuchstalent zum Cast der beliebten Daily Soap. In einem exklusiven Statement gegenüber Joyn heißt es von der ARD: "Marie Lemmle übernimmt beim 'Sturm der Liebe' eine Gastrolle (Sandra 'Sandy' Mechtel), die ab etwa 23. April zu sehen sein wird."

Die junge Frau taucht am Fürstenhof auf, weil sie auf der Suche nach ihrem Freund Adam Fischer ist. Hintergrund sind finanzielle Probleme, bei denen er ihr Unterstützung zugesagt hat.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn

Schauspielerin mit ersten TV-Erfahrungen

Für Marie Lemmle ist das Engagement bei "Sturm der Liebe" ein weiterer Schritt in ihrer noch jungen Fernsehkarriere. 2023 machte sie erstmals auf sich aufmerksam, als sie eine kleine Rolle in der BR-Daily "Dahoam is Dahoam" übernahm. Zuvor war sie bereits im Kinofilm "Die Geschichte von Brandner Kaspar" zu sehen. Wie lange ihr Auftritt in der ARD-Serie angelegt ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Lust auf mehr Serien, die ans Herz gehen?

Mehr entdecken