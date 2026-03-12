Die ARD-Serie kündigt ein weiteres Kapitel an: Schon bald bringt eine zusätzliche Rolle ihre eigene Geschichte und Dynamik in den Hotelalltag.

Frischer Wind in Bichlheim

Ab Folge 4580 stößt ein Nachwuchstalent zum Cast der beliebten Daily Soap. In einem exklusiven Statement gegenüber Joyn heißt es von der ARD: "Marie Lemmle übernimmt beim 'Sturm der Liebe' eine Gastrolle (Sandra 'Sandy' Mechtel), die ab etwa 23. April zu sehen sein wird."

Die junge Frau taucht am Fürstenhof auf, weil sie auf der Suche nach ihrem Freund Adam Fischer ist. Hintergrund sind finanzielle Probleme, bei denen er ihr Unterstützung zugesagt hat.