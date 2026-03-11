Geheimer Babywunsch Wochen-Vorschau von "Sturm der Liebe" ab 16. März: Larissa will Fanny ein für alle Mal ausschalten Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger) entscheidet sich, die Pille abzusetzen. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Fanny und Marlon kommen sich in den neuen Folgen "Sturm der Liebe" näher, was Kilian ziemlich missfällt. Zeitgleich hegt Larissa gemeinsam mit Sophia einen Plan, um Kilian näher an sich zu binden. Für Leo entscheidet sich unterdessen im großen Finale, ob sein Traum vom Profifußball endlich wahr wird.

Zwischen Wahrheit und Aufstiegschance Fritz (Thomo Meitner) versucht, Fanny (Johanna Graen) und Marlon (Frederik Bott) zu verkuppeln, aber Fanny hängt noch an Kilian (Anthony Paul). Beim Schwimmunterricht kommen sich die zwei allerdings näher, worauf Kilian eifersüchtig reagiert. Parallel sorgt sich Katja (Isabell Stern) um Werners (Dirk Galuba) Gesundheit und die dramatische Lage am Golfplatz, während Massimo (Philip Birnstiel) öffentlich vor den Gasbohrplänen von Sophia (Krista Birkner) und Christoph (Dieter Bach) warnt. Auch bei Erik (Sven Waasner) und Werner brodelt es: Erik fühlt sich nicht ernst genommen und gerät mit Yvonne (Tanja Lanäus) aneinander. Für Leo (Aurel Klug) steht unterdessen viel auf dem Spiel. Trotz Daumenverletzung gibt er in der entscheidenden Partie alles und darf auf einen Profivertrag hoffen.

Folge 4554 (Montag, 16. März): Spiel mit dem Risiko Fritz will bei Fanny ein gutes Wort für Marlon einlegen. Das klappt allerdings nicht, da Fannys Herz noch an Kilian hängt. Fritz lässt jedoch nicht locker und hegt einen Plan: Er lockt Fanny zum Tanzabend ins "Café Liebling", wo zufällig auch Marlon ist. Nach einem gemeinsamen Tanz bringt Marlon Fanny schließlich nach Hause. Um Werner zu schützen, verschweigt Katja ihm Informationen zu den neuesten Entwicklungen am Golfplatz. Sie wird dabei von Massimo unterstützt. Beide haben jedoch Bedenken, dass Werner von Sophia und Christoph erfährt, dass der Golfplatz kaum noch zu retten ist. Katja redet mit den beiden und bittet sie, Werner wegen seiner Gesundheit nicht die Wahrheit zu sagen. Sophia ist sauer, als Christoph daraufhin einwilligt. Leo ist wegen des anstehenden Saisonfinales nervös und übertreibt es deshalb mit dem Training. Elias (Orlando Lenzen) organisiert zur Entspannung einen Wohlfühl-Abend mit Gaming. Ärgerlicherweise überlastet Leo beim Videospiel sein Daumengelenk und hat am nächsten Tag Schmerzen. Wirkt sich das auf sein Fußballspiel aus?

Folge 4555 (Dienstag, 17. März): Dicke Luft Erik ist enttäuscht, dass Werner so gar nichts von seiner Podcast-Idee hält. Eigentlich wollte Erik die große Liebesgeschichte von Alexander (Gregory B. Waldis) und Laura (Henriette Richter-Röhl) nacherzählen. Er fühlt sich missverstanden und nicht wertgeschätzt. Seinen Frust lässt er ausgerechnet bei Yvonne aus. Die macht ihm klar, dass sie genug von seinen Launen hat. Währenddessen genießt Fanny es, nach einem anstrengenden Arbeitstag im See abzutauchen, und bemerkt, dass Marlon nicht schwimmen kann. Ihm ist das peinlich, doch Fanny will es ihm beibringen. Dabei kommen sie sich schnell näher … Im Saison-Endspiel geht es nicht nur um den Aufstieg von Blau-Weiß Bichlheim, sondern auch um Leos Karriere. Also verschweigt er seine Verletzung am Daumen. Hat das Konsequenzen?

Folge 4556 (Mittwoch, 18. März): Folgenreiche Entscheidung Kilian wird eifersüchtig, als er sieht, wie vertraut Marlon und Fanny miteinander umgehen. Anstatt seine Gefühle für Fanny zuzulassen, klammert er sich an Larissa. Auch Elias und Leo können ihre Gefühle nach wie vor nicht offen ausleben. Darum macht sich Elias gemeinsam mit Olivia (Soraya Bouabsa) auf den Weg zu Leos Spiel. Sie geraten mit Fans des Vereins Krauting aneinander und Elias wird am Kopf verletzt. Um Leo vor dem wichtigen Spiel nicht abzulenken, verschweigt Elias ihm den wahren Grund für die Auseinandersetzung. Doch Leo erfährt trotzdem, was passiert ist, und trifft einen Entschluss mit weitreichenden Konsequenzen … Unterdessen hat Massimo einen Plan, um die Öffentlichkeit auf die Erdgas-Pläne von Sophia und Christoph aufmerksam zu machen. Da das Fußballspiel im Radio übertragen wird, kommen die Fans auch zu Wort. Also mischt sich Massimo unters Publikum und kann tatsächlich in der Sendung vor den Gasbohrungen in Bichlheim warnen. Christoph und Sophia sind erzürnt.

Folge 4557 (Donnerstag, 19. März): Prickelnde Gefühle Je mehr Zeit Fanny mit Marlon verbringt, desto wohler fühlt sie sich. Als es beim Schwimmunterricht zwischen den beiden richtig knistert, macht sie einen Rückzieher, bevor es zum Kuss kommt. Fanny fragt sich, ob es daran liegt, dass sie Kilian kurz davor gesehen hat. Nach dem Sieg macht Leo bei der Aufstiegsfeier von Blau-Weiß Bichlheim allen eine Ansage. Zu seiner Überraschung scheinen alle positiv zu reagieren. Jetzt steht nur noch der Anruf des Münchner Fußballscouts aus. Yvonne will ein paar Tage allein verreisen, da zwischen ihr und Erik immer noch dicke Luft herrscht. Als Erik erst kurz vor der Abreise davon erfährt, ist er sauer und ärgert sich über sich selbst.

Intimer Moment Marlon (Frederik Bott) und Fanny (Johanna Graen) kommen sich beim Schwimmen näher. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold