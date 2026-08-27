Teenie-Power am Fürstenhof "Sturm der Liebe"-Neuling Hannah Werner: Was über ihr Privatleben bekannt ist Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Hannah Werner übernimmt in "Sturm der Liebe" die Rolle der Frida. Bild: ARD/Christof Arnold

Aus der Pubertät ist Hannah Werner längst raus, in der ARD-Telenovela wird die 22-Jährige aber noch einmal zum Teenager: Sie spielt die 17-jährige Frida Rudloff. Die Münchner Schauspielerin im Porträt.

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Hannah Werner ist neu am Fürstenhof Seit 24. August ist im Ersten wieder "Sturm der Liebe"-Zeit. Klar ist jetzt schon: Das Leben von Dr. Yannik Rudloff (Jo Weil) bleibt auch nach der Sommerpause turbulent. Immer noch enttäuscht über die geplatzte Hochzeit mit Larissa Mahnke (Anna Karolin Berger), hofft er insgeheim auf ein Liebesglück mit Katja Saalfeld (Isabell Stern). Die ist zwar vergeben, doch ihr Partner Vincent Ritter ist nach Kalifornien gegangen. Ob und wann er zurückkehrt, ist offen. Nun wartet auf den beliebten Fürstenhof-Arzt eine neue Herausforderung: Seine Tochter Frida (Hannah Werner) kündigt sich an. Nach Yanniks Trennung von seiner Frau Mia hatte er kaum noch Kontakt zu seinen Kindern. Die 17-Jährige will das ändern und zu ihrem Vater ziehen.

"Total aufgeregt": Hannah Werner ist begeistert vom "Sturm der Liebe"-Dreh Auf Fridas ersten Auftritt in der Telenovela müssen die Fans noch ein bisschen warten: Mitte September tritt Yanniks Tochter erstmals in Erscheinung. Die ersten Szenen sind natürlich längst im Kasten. "Frida ist meine erste große TV-Rolle, weswegen der Job für mich persönlich eine große Chance ist", erklärte Hannah Werner kürzlich in einem Interview mit "Schlager.de". Erst im Sommer hatte die Münchnerin ihre Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni abgeschlossen. "Die ersten Tage war ich total aufgeregt", erinnert sie sich. "Ich glaube, mein siebenjähriges Ich wäre gerade sehr stolz auf mich. Ich freue mich schon auf alles, was noch kommt!", verriet Werner darüber hinaus auf der Webseite der Produktionsfirma Bavaria Film. Schon jetzt seien ihr das Team, die schönen Drehorte und ihre Rolle Frida sehr ans Herz gewachsen. Frida Rudloff hat nach der Trennung ihrer Eltern wenig Kontakt zu Yannik. Einen Rückzugsort findet sie auf einem Pferdehof. Dort nimmt sie regelmäßig Reitunterricht und versorgt die Tiere. Nach ihrem Realschulabschluss hat die Teenagerin aber keine Lust mehr auf Lernen. Statt eine Ausbildung zu beginnen, versucht sie sich als Influencerin. Das sorgt für Streit mit ihrer Mutter und Frida zieht kurzerhand zu Yannik.

Das verrät Hannah Werner über ihre Rolle in "Sturm der Liebe" Der Fürstenhof-Doc ist überglücklich, seine Tochter bei sich zu haben. Und darf bald erfahren, wie es sich mit einer pubertierenden 17-Jährigen lebt. "Frida macht es ihrem Papa nicht immer leicht", verrät Hannah Werner auf "Schlager.de". Sie beschreibt Frida dort als eine junge Frau, die für ihre Träume kämpfe, sich für andere einsetze und in schwierigen Situationen gerne die Starke sei. Menschen, die sie mag, schließe die Figur schnell ins Herz. Was Hannah besonders gefällt, ist Fridas Mut zur Direktheit. Davon könne sie sich noch "eine Scheibe abschneiden", gesteht die Schauspielerin. Gewöhnungsbedürftig sei zudem das Thema Make-up gewesen, für eine Social-Media-Persönlichkeit besonders wichtig. "Privat habe ich tatsächlich nicht so viel mit Schminken zu tun, weswegen ich mich da mehr eingelesen habe", so Hannah Werner auf "Schlager.de".

Ihre erste Rolle hatte sie in "Aktenzeichen xy ... ungelöst" Die 2003 in München geborene Schauspielerin beginnt 2023 ihre Ausbildung. Ein Jahr später ist sie erstmals im TV zu sehen: in einer Folge der True-Crime-Reihe "Aktenzeichen xy ... Ungelöst". Im Anschluss wirkt sie in mehreren Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem im Coming‑of‑Age‑Spielfilm "Run Me Wild". Auch auf der Theaterbühne sammelt Hannah Werner Erfahrungen. Eine wiederkehrende Serienrolle ist für Hannah Werner Neuland. Am Set begegnet sie ständig neuen Menschen, muss erst einmal die Abläufe verinnerlichen. "Es ist ein ganz anderes Arbeiten und Vorbereiten, auf das man sich erst einmal einstellen muss", betont sie auf "Schlager.de". In kürzester Zeit viele Szenen zu drehen, schnell Texte zu lernen, in Windeseile Emotionen und Bewegungen einzustudieren, sei zunächst ungewohnt gewesen. Mitten im Kennenlernprozess sei ihr dann bewusst geworden, was dieses Engagement für sie bedeutet. "Da habe ich das erste Mal realisiert, dass ich jetzt wirklich hier drehe", berichtet Hannah Werner. "So viel drehen zu dürfen, bereitet mich auf jeden Fall gut auf die Zukunft vor."