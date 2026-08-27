Viele Chancen Elf Nominierungen für ProSiebenSat.1: Diese Formate sind im Rennen um den Fernsehpreis 2026 Aktualisiert: Vor 4 Minuten von Nicholas Vogel Elf Nominierungen in unterschiedlichen Kategorien würdigen die Programmvielfalt von ProSiebenSat.1. Bild: Joyn

Von "TV total" bis "The Race": ProSiebenSat.1 darf beim Deutschen Fernsehpreis 2026 auf elf Auszeichnungen hoffen. Alle Nominierungen im Überblick.

Unterhaltung, Reality und Comedy: Diese Formate stehen im Fokus Elf Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis 2026 sind für ProSiebenSat.1 ein starkes Signal: Die Sendergruppe überzeugt mit einem breiten Programm-Angebot - von etablierter Comedy über Reality-Formate bis zu innovativem Factual Entertainment. Zu den nominierten Produktionen zählt "TV total" in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night". Das Joyn-Exclusive "The Race" geht als "Bestes Factual Entertainment" ins Rennen, ebenso "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ebenfalls in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment".

Auch die SAT.1-Sensation "Villa der Versuchung" ist nominiert - in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Die zweite Staffel läuft aktuell jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Auch "Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway" ist in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" nominiert. Die mehrstündige Doku begleitet sechs Menschen in der Ukraine durch ihren Alltag - und verbindet ihre Geschichten mit einem eindringlichen Appell: #dontlookaway.

Annette Frier, starke Geschichten und ein Zeichen für Programmvielfalt Neben großen Unterhaltungsshows würdigt die Jury auch fiktionale Produktionen und Informationsformate. Die Comedy-Serie "Frier & Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ist als "Beste Comedy-Serie" nominiert. Zusätzlich darf sich Annette Frier über eine Nominierung als Beste Schauspielerin für ihre Rolle in der SAT.1-Produktion freuen. Damit ist die Serie gleich doppelt im Rennen.

1 Staffel Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage Annette Frier wird 50. Sie ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser ihr unterbreitet, dass sie in einer Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst freut sich über die elf Nominierungen und dankt allen Kreativen, Produktions-Partner:innen und Teams hinter den Formaten. Für ihn zeigen sie vor allem eines: ProSiebenSat.1 kann Unterhaltung und Information in vielen unterschiedlichen Facetten.

Elf Nominierungen in so unterschiedlichen Kategorien sind eine starke Anerkennung für die Vielfalt und Qualität unserer gemeinsamen Arbeit. Henrik Pabst, Content-Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 8. und 9. September in Köln verliehen. Über Nominierungen und Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Fach-Jury aus der TV- und Streaming-Branche. Den Vorsitz hat erstmals Journalist und Produzent Stephan Lamby übernommen. Er folgt auf Wolf Bauer, der das Amt von 2019 bis 2025 innehatte.