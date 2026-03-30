Pause bei der Telenovela
Programmänderung im Ersten: Fans müssen im April mehrmals auf "Sturm der Liebe" verzichten
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" müssen sich im April auf weniger Neuigkeiten aus dem "Fürstenhof" gefasst machen. Die beliebte Serie entfällt zweimal.
Pause bei "Sturm der Liebe" im April
Das Fünfsternehotel "Fürstenhof" ist seit gut zwei Jahrzehnten für Geschichten rund um Liebe, Freundschaft und Intrigen bekannt. Im April müssen die Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" allerdings zweimal auf neue Abenteuer aus Bichlheim verzichten.
Grund sind die Osterfeiertage: Am Karfreitag (3. April) und am Ostermontag (6.April) entfällt die beliebte ARD-Serie, die normalerweise montags bis freitags um 15:10 Uhr ausgestrahlt wird.
Am Karfreitag zeigt die ARD stattdessen ab 14:50 Uhr den Monumentalfilm "Die zehn Gebote". Am Ostermontag läuft ab 13:45 Uhr im Ersten der Spielfilm "Der Duft von Holunder".
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
So geht es im "Fürstenhof" nach der Pause weiter
Ab Dienstag (7. April, 15:10 Uhr) geht es dann wie gewohnt weiter mit "Sturm der Liebe" und neuen Geschichten aus dem "Fürstenhof": Werner (Dirk Galuba) erreicht die Nachricht von den anstehenden Bohrungen am Golfplatz, seine Emotionen hält er allerdings zurück.
Doch Massimo (Philip Birnstiel) sieht, wie sehr ihm die Info zu schaffen macht. Schließlich überwindet er sich und erzählt Werner die Wahrheit über das Erdgasvorkommen und Sophias (Krista Birkner) Plan.
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