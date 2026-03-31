Die Schauspieler (v. l.) Dirk Galuba, Antje Hagen und Sepp Schauer am Set der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".

Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" müssen sich im April auf weniger Neuigkeiten aus dem "Fürstenhof" gefasst machen. Die beliebte Serie entfällt zweimal.

Pause bei "Sturm der Liebe" im April

Das Fünfsternehotel "Fürstenhof" ist seit gut zwei Jahrzehnten für Geschichten rund um Liebe, Freundschaft und Intrigen bekannt. Im April müssen die Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" allerdings zweimal auf neue Abenteuer aus Bichlheim verzichten.

Grund sind die Osterfeiertage: Am Karfreitag (3. April) und am Ostermontag (6.April) entfällt die beliebte ARD-Serie, die normalerweise montags bis freitags um 15:10 Uhr ausgestrahlt wird.

Am Karfreitag zeigt die ARD stattdessen ab 14:50 Uhr den Monumentalfilm "Die zehn Gebote". Am Ostermontag läuft ab 13:45 Uhr im Ersten der Spielfilm "Der Duft von Holunder".