Ausblick auf August Sommerpause bei "Sturm der Liebe": So geht es für Fanny und Co. weiter Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger, M.) beobachtet Kilian (Anthony Paul, li.), der mit seinen Gefühlen vor Fanny (Johanna Graen, re.) überfordert ist. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

"Sturm der Liebe"-Fans müssen jetzt stark sein: Sie müssen gut zehn Wochen auf ihre Lieblings-Telenovela verzichten. Die Sommerpause dauert diesmal besonders lange. Umso größer ist die Wiedersehens-Freude mit den Darsteller:innen beim Endspurt der 22. Staffel. Und darum geht's!

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Spoiler-Alarm Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 125 von "Sturm der Liebe" Staffel 22, die in Deutschland erst am 12. Juni 2026 ausgestrahlt wird.

Was bisher geschah und offene Fragen Seit 29. Oktober 2025 läuft die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" mit Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Paul Anthony) als neuem Traumpaar. Durch Intrigen und jede Menge Missverständnisse schien Kontrahentin Larissa (Anna Karolin Berger) lange als Siegerin im Liebes-Rennen um Kilian hervorzugehen. Durch ihre Schein-Ehe mit Kilian und eine von Sophia (Krista Birkner) inszenierte Hypnose hatte er seine Gefühle für Fanny aus dem Gedächtnis gelöscht. Doch kurz vor der Sommerpause finden Fanny und Kilian endlich (!) zueinander: In Folge 128 der aktuellen Staffel erleben Fanny und Kilian ihr Liebes-Happy-End. Wird es von Dauer sein oder muss ihre Liebe weitere Prüfungen bestehen?

Mit einem großen Fragezeichen verabschieden sich auch Yvonne (Tanja Lanäus) und Erik (Sven Waasner) in die Sommerpause. Ihre Beziehung droht endgültig zu zerbrechen, da Erik Yvonne nicht vertraut und denkt, dass sie wegen ihrer finanziellen Sorgen teure Weinflaschen gestohlen hat. Yvonne ist schockiert und fordert, dass Erik aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Haben die beiden noch eine weitere Chance? Sophia ist ebenfalls hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Christoph (Dieter Bach) und ihren Zielen am Fürstenhof. Bis diese Fragen geklärt werden, müssen sich "Sturm der Liebe"-Fans gut zehn Wochen gedulden. Denn neue Folgen gibt es erst ab dem 24. August.

Langersehntes Happy End bei "Sturm der Liebe"? Wie in den Vorjahren freuen sich eingefleischte Fans auf die Hochzeit des Traumpaares. Wann genau die finale Folge der aktuellen Staffel "Sturm der Liebe" gezeigt wird, ist noch unklar. Die Folgen laufen noch bis in den Herbst/Winter. Fest steht, dass Fanny danach den Fürstenhof verlassen wird. In einem Statement der ARD heißt es: "Wie üblich bei unseren Traumpaaren, wird auch Fanny, gespielt von Johanna Graen, zum Ende der laufenden Staffel den Fürstenhof verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen. Bis dahin kommen aber noch einige Irrungen und Wirrungen in Liebesdingen auf sie zu - die Fans dürfen gespannt sein."

Gute Nachrichten für "Sturm der Liebe"-Fans Kurz bevor die Erfolgs-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" in die Sommerpause gehen, gibt es einen riesigen Grund zur Freude: Die Produktionen wurden um jeweils 180 neue Episoden, also ein weiteres Jahr, verlängert. Und zwar für volle 50 Minuten Länge. Auch bei der Produktion heißt es aufatmen: "Wir haben noch viel vor mit 'Sturm der Liebe' und freuen uns daher sehr über die erneute Verlängerung", erklärt Produzent Peter Proske-Clayton. Seit nunmehr 21 Jahren flimmert "Sturm der Liebe" über den Bildschirm und immer erfolgreicher auch im Streaming. So zählt die Telenovela zu den beliebtesten Formaten in der ARD-Mediathek.