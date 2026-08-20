Er ist nach der Sommerpause dabei "Sturm der Liebe"-Sommerspecial? Neuzugang Jaime Ferkic trifft Kollegin im Spanien-Urlaub Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Massimo (Jaime Ferkic, r.) begegnet Olivia (Soraya Bouabsa) in "Sturm der Liebe". Bild: ARD / WDR / Saskia Pavek

Kurz bevor es nach der Sommerpause für "Sturm der Liebe"-Fans endlich weitergeht, melden sich zwei Schauspieler der ARD-Telenovela noch mal aus dem Urlaub. Sie senden gemeinsame Bilder vom Strand und grüßen aus Spanien.

Zwei "Sturm der Liebe"-Stars treffen sich am Strand in Spanien Jaime Ferkic ist der Neue bei "Sturm der Liebe". Nach der Sommerpause der ARD-Telenovela geht es am 24. August weiter mit neuen Geschichten aus dem Fürstenhof. Jaime Ferkic feiert dort in der ersten Woche als neues Familienmitglied des Saalfeld-Clans seinen Einstand: Er spielt Massimo Foghetti, einen Sommelier aus Südtirol, der der uneheliche Sohn von Alexander Saalfeld ist. Bereits seit November 2023 im Cast von "Sturm der Liebe" ist Isabell Stern. Sie verkörpert die Rolle der Katja Saalfeld.

"Sturm der Liebe" im ONE-Livestream auf Joyn Täglich zwei Folgen ab 18:40 Uhr hier kostenlos streamen

Die beiden Serienkolleg:innen melden sich nun bei Instagram nicht vom Set, sondern aus dem Süden: Beide haben auf Instagram zwei Bilder veröffentlicht, die sie am Meer in Spanien zeigen. Auf einer der Aufnahme strecken sie am Strand und im Bade-Outfit gut gelaunt die Arme in die Höhe. Auf dem zweiten Foto strecken sie ihre Zeigefinger in Richtung Kamera.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Sturm der Liebe"-Kollegin scherzt über "Spin-off" aus Spanien Isabell Stern, die seit 2011 mit ihrem Partner und Schauspielkollegen Jonathan Beck zusammen ist, schreibt zu den Bildern: "Sturm der Liebe Spanish Edition - and action". Nähere Hintergründe zu ihrem Treffen im Süden verrät sie nicht. Die Fans reagieren in den Kommentaren begeistert. "Kommt endlich das langersehnte Sommer Special aus Spanien?", scherzt ein User. Isabell Stern antwortet: "Das wär doch mal was." Auch als "Sturm der Liebe"-Kollegin Anna Karolin Berger, die in der Serie die Schmuckdesignerin Larissa Mahnke spielt, mit einem Augenzwinkern kommentiert: "Spin-off", schreibt Isabell: "Unbedingt, komm mal rüber". Die meisten Fans wünschen den beiden Schauspiel-Stars einfach eine gute Zeit in Spanien.