Aus der Sendung
"Koch vs. KI" im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Hier gibt's die Rezepte zum Nudelsalat-Duell
Aktualisiert:von Joyn-Redaktion
Du brauchst einen leckeren Nudelsalat für die Grillsaison? Hier findest du die beiden Rezepte aus der Sendung zum Nachmachen: Den mediterranen Grill-Klassiker mit Pesto von Profikoch Heiko und die überraschende KI-Kreation mit Whipped Feta, Orecchiette und fruchtigem Zitronen-Kick!
Sizilianischer Zitronen-Orecchiette-Salat mit Artischocken, Whipped Feta und Pistazien-Crunch
Hier findest du die Zutaten für das KI-Rezept
Pasta:
250 g Orecchiette
Salat
250 g Artischockenherzen
1 Fenchelknolle, hauchdünn gehobelt
1 Orange, filetiert
80 g grüne Oliven
1 kleine rote Zwiebel, fein geschnitten
1 Handvoll Babyspinat
optional: wenige dünne Staudensellerie-Scheiben
Mediterrane Zitrus-Vinaigrette
Abrieb von 1 Bio-Zitrone
Abrieb von 1 Bio-Orange
Abrieb von 1 Bio-Limette
3 EL Zitronensaft
3 EL Orangensaft
5 EL Olivenöl
1 TL Honig
1 TL Dijon-Senf
kleiner Spritzer Weißweinessig
Salz
schwarzer Pfeffer
Mini-Prise Chili
Cremiger Feta-Mix
150 g Feta
3 EL griechischer Joghurt
1 TL Zitronensaft
1 Schuss Olivenöl
schwarzer Pfeffer
kleine Prise Salz
Crunch
60 g Pistazien
2 EL Kapern
2 EL Panko
etwas Olivenöl
Maldon Salt
Kräuter
einige Blätter Minze
etwas Dill
wenig Fenchelgrün
Zubereitung
1. Orecchiette kochen
Die Orecchiette in reichlich Salzwasser al dente kochen.
Währenddessen alle Zutaten für die Zitrus-Vinaigrette verrühren.
Die noch warmen Nudeln direkt mit der Vinaigrette vermengen, damit sie die Zitrusnoten von Zitrone, Orange und Limette aufnehmen.
2. Crunch herstellen
Kapern trockentupfen.
Mit grob gehackten Pistazien und Panko in etwas Olivenöl goldbraun und knusprig rösten.
Mit wenig Maldon Salt abschmecken und beiseitestellen.
3. Cremigen Feta-Mix herstellen
Feta, Joghurt, Zitronensaft, Olivenöl, Pfeffer und eine kleine Prise Salz cremig pürieren oder glatt verrühren.
Nicht zu fest, sondern leicht und locker.
4. Salat vollenden
Fenchel, Artischocken, Orangenfilets, Oliven, rote Zwiebel und Babyspinat zu den marinierten Orecchiette geben.
Anschließend den cremigen Feta-Mix direkt unter den Salat heben, sodass sich alles gleichmäßig verbindet und die Pasta eine leichte, cremige Umhüllung bekommt.
Zum Schluss Minze, Dill und etwas Fenchelgrün unterheben.
Nicht zu stark mischen, damit die Struktur erhalten bleibt.
5. Anrichten
Den Salat locker auf einer großen Platte oder in einer Schüssel anrichten.
Mit dem Pistazien-Kapern-Crunch bestreuen.
Zum Schluss etwas zusätzliche Zitronen-, Orangen- und Limettenzeste darübergeben.
Das Profil des Salats
salzig
zitronig
cremig
crunchy
mediterran
sommerlich
deutlich anders als ein klassischer Grill-Nudelsalat
leicht, frisch und trotzdem sättigend
Du brauchst noch mehr Salat-Inspiration? Schau dir dieses Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" an!
Mediterraner Grill-Nudelsalat mit Kräuter-Pesto, Schmand-Dip und Rosmarin-Croutons
Die Zutatenliste für Heikos Rezept
Zutaten
Nudelsalat
250 g Fusilli
1 rote Paprika
1 gelbe Paprika
1 kleine Zucchini
1 kleine Aubergine
1 rote Zwiebel
2 EL Olivenöl
1 TL Salz
1 TL Zucker
einige Blätter Basilikum
etwas Petersilie
Kräuter-Pesto
1 Bund Basilikum
½ Bund Petersilie
50 g Parmesan
40 g Pinienkerne
100 ml Olivenöl
Salz
Pfeffer
Schnittlauch-Schmand
200 g Schmand
1 Bund Schnittlauch
etwas Zitronensaft
Salz
Pfeffer
Rosmarin-Knoblauch-Croutons
3 Scheiben Ciabatta oder Weißbrot
2 Knoblauchzehen
1 Zweig Rosmarin
3 EL Olivenöl
Salz
Topping
restliche geröstete Pinienkerne
einige Basilikumblätter
Zubereitung
1. Fusilli kochen
Die Fusilli in reichlich Salzwasser al dente garen.
Abgießen und leicht auskühlen lassen.
2. Mediterranes Gemüse vorbereiten
Paprika, Zucchini, Aubergine und rote Zwiebel in kleine Würfel schneiden.
Mit Salz und Zucker vermengen.
Etwa 10 Minuten ziehen lassen.
Dadurch tritt Gemüsesaft aus und die Aromen werden intensiver.
Anschließend mit etwas Olivenöl und Kräutern in einer großen Pfanne kurz und kräftig anrösten.
Das Gemüse soll Farbe bekommen, aber noch Biss behalten.
Abkühlen lassen.
3. Kräuter-Pesto herstellen
Pinienkerne ohne Fett rösten.
Einen Teil für später beiseitelegen.
Basilikum, Petersilie, Parmesan, Pinienkerne und Olivenöl zu einem groben Pesto mixen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
4. Schnittlauch-Schmand anrühren
Schmand glatt rühren.
Fein geschnittenen Schnittlauch unterheben.
Mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
Kalt stellen.
5. Rosmarin-Knoblauch-Croutons
Brot würfeln.
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen.
Rosmarin und angedrückten Knoblauch darin aromatisieren.
Brotwürfel goldbraun und knusprig rösten.
Leicht salzen.
6. Salat fertigstellen
Fusilli, mediterranes Gemüse und Kräuter-Pesto vermengen.
Abschmecken und einige Minuten ziehen lassen.
Anrichten
Den Nudelsalat auf einer Platte oder in einer Schüssel anrichten.
Einen Klecks Schnittlauch-Schmand daraufsetzen.
Mit den Rosmarin-Knoblauch-Croutons bestreuen.
Zum Schluss die restlichen gerösteten Pinienkerne darübergeben.
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