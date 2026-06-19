Liebesglück bei "Sturm der Liebe"-Schauspielerin: Normalerweise fiebern Fans mit Anna Karolin Bergers Rolle der Larissa Mahnke mit, doch jetzt macht sie mit ihrer privaten Liebesgeschichte von sich reden. Die Darstellerin zeigte sich gemeinsam mit dem Erfolgscoach Fabian Hürzeler auf Instagram im Pärchen-Urlaub.

Normalerweise kennen Soap-Fans Anna Karolin Berger vor allem als Schmuckdesignerin Larissa Mahnke. Seit 2025 ist sie Teil der beliebten ARD- Telenovela " Sturm der Liebe ". Doch mit einem gemeinsamen Instagram-Post haben die Schauspielerin und der Fußball-Trainer von Brighton nun ihre Beziehung öffentlich gemacht. Auf den Bildern wirken sie vertraut und scheinen ihren Urlaub auf Mauritius sichtlich zu genießen.

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Liebe auf Distanz

Während Berger überwiegend für die Dreharbeiten in München vor der Kamera steht, arbeitet Hürzeler in England. Der 33-Jährige trainiert seit 2024 den Premier-League-Club Brighton und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fußballtrainern. Zuvor hatte er den FC St. Pauli in die Bundesliga geführt.

Trotz der räumlichen Distanz scheint die Beziehung bestens zu funktionieren. Mit den gemeinsamen Urlaubsaufnahmen haben Anna Karolin Berger und Fabian Hürzeler ihre Liebe nun offiziell gemacht und sorgen damit sowohl bei Serien-Fans als auch in der Fußballwelt für Gesprächsstoff.