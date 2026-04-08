Ab 7. April "Sturm der Liebe"-Wochen-Vorschau: Christoph tappt in Sophias Falle und verschuldet sich Aktualisiert: Vor 24 Minuten von Sylvia Loth Christoph (Dieter Bach) ignoriert sein Bauchgefühl und unterschreibt den Vertrag. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Für Christoph und Kilian gibt es eine böse Überraschung. Während Kilian das Ausmaß schnell bewusst wird, ahnt Christoph noch nichts von seinem Schicksal. Das erwartet dich ab 7. April bei "Sturm der Liebe".

Neue Konflikte Christoph (Dieter Bach) gerät durch Sophias (Krista Birkner) dubiose Pläne zunehmend in Zweifel. Doch er begeht einen großen Fehler. Wie ein Fehler fühlt sich für Kilian (Anthony Paul) im ersten Moment die Schwangerschaft von Larissa (Ann Karolin Berger) an. Auch Fanny (Johanna Graen) ist entsetzt und geht erstmal auf Abstand.

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Folge 4568 (Dienstag, 7. April): Podcast-Schreck Christoph überbringt Werner (Dirk Galuba) die Nachricht von den anstehenden Bohrungen auf dem Golfplatz. Obwohl Werner sich nichts anmerken lassen will, erkennt Massimo (Philip Birnstiel), wie schwer ihm das zu schaffen macht. Darum erzählt er ihm schließlich vom Erdgasvorkommen und von Sophias Plan. Durch Fannys und Kilians neues Projekt wird Marlon (Frederik Bott) ziemlich verunsichert. Er bekommt sein Misstrauen nur schwer in den Griff. Darum findet er Larissas Vorschlag, mit Fanny in die USA auszuwandern, gar nicht schlecht. Während Erik (Sven Waasner) einen Podcast mit den Sonnbichlers aufnimmt, kommt es zum Streit zwischen Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen). Das wirkt sich auch direkt auf Eriks Beziehung zu Yvonne (Tanja Lanäus) aus.

Folge 4569 (Mittwoch, 8. April): Unterschrift mit Folge Da Werner Christoph nicht direkt warnen kann, deutet er an, dass Sophia etwas im Schilde führt. Vorsichtshalber überprüft Christoph noch einmal alle Unterlagen, kann aber nichts Auffälliges feststellen, und unterzeichnet den Kreditvertrag bei Sophias Privatbank. Doch er hat ein mulmiges Gefühl dabei. Zwischen Lale (Yeliz Simsek) und Fritz (Thimo Meitner) kommt es beinahe zum Kuss. Als Erik Lale bittet, in ihrem Vlog Werbung für seinen Podcast zu machen, darf sie sich etwas von ihm wünschen. Den Wunsch setzt sie glatt für Fritz ein, womit Erik ein großes Problem hat. Marlon spürt, dass Fanny immer noch an Kilian hängt. Er bittet sie, ehrlich zu ihm zu sein. Fanny gesteht ihm, dass ihre Gefühle für Kilian noch nicht ganz erloschen sind. Doch sie beteuert, weiter nur mit Marlon zusammen sein zu wollen. Marlon findet, dass sie gemeinsam auswandern sollten.

Folge 4570 (Donnerstag, 9. April): Überraschende Baby-News Larissa hat Bedenken, da Kilian und Fanny durch das Kräuter-Projekt so viel Zeit miteinander verbringen. Sie bietet sich als Testesserin an, um Zeit mit Kilian verbringen zu können. Dabei wird ihr jedoch übel, sodass Fanny sie ersetzen muss. Gerade als die beiden sich näherkommen, verkündet Larissa eine Neuigkeit, die alles verändert. Olivia (Soraya Bouabsa) verhält sich gegenüber Massimo anders und Elias (Orlando Lenzen) vermutet, dass sie sich in ihn verliebt hat. Sie gibt zwar zu, dass sie ihn toll findet, doch will sie aufgrund ihrer Vergangenheit keine feste Bindung eingehen. Ihr Bruder will sie zu ihrem Glück zwingen und bestärkt sie darin, Massimos Hilfe anzunehmen. Nach Vertragsabschluss grübelt Christoph über Werners Warnungen und fragt sich, ob er sich zu sehr an Sophia bindet. Als er beobachtet, wie positiv Sophia auf Fannys Urlaubsanfrage eingeht, hofft er jedoch, dass die alte Sophia endgültig der Vergangenheit angehört.

Folge 4571 (Freitag, 10. April): Geheime Wünsche Kilian muss die Nachricht, dass er Vater wird, erstmal verdauen und braucht Bedenkzeit. Währenddessen flüchtet Fanny und Larissa bekommt Angst, dass sie Kilian mit einem Baby eher von sich wegtreibt, anstatt ihn an sich zu binden. Alfons beschwert sich bei Katja (Isabell Stern) darüber, dass viele am "Fürstenhof" nicht respektvoll agieren. Eine Entschuldigung von Lale beruhigt ihn etwas. Doch Yannik (Jo Weil) bringt Katja auf eine Idee: Es soll eine Vertrauensperson gewählt werden, um das Misstrauen abzubauen. Misstrauisch zeigt sich auch Christoph, und zwar gegenüber Sophia, die ihn eine Anschubfinanzierung allein machen lässt. Als er sie darauf anspricht, berührt sie seine Offenheit. Larissa beginnt daraufhin, an Sophias Intrige zu zweifeln - während die erneut eine Beziehung mit Christoph ins Auge fasst.