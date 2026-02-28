Gastauftritt mit Nebenwirkungen "TV-total"-Moderator Sebastian Pufpaff knöpft sich den "Sturm der Liebe"-Cast vor Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom TV total Oskar würdig: Mario Basler in Sturm der Liebe! Videoclip • 13:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ex-Fußballstar Mario Basler feiert sein Schauspieldebüt in "Sturm der Liebe" - und landet prompt bei "TV total" auf der Spott-Bank. Warum Sebastian Pufpaff gnadenlos austeilt, was Fans sagen und wer Basler trotzdem verteidigt.

Am Montag (23. Februar) war für Mario Basler Premiere: Der frühere Fußballprofi, Torschützenkönig von 1995 und Kultfigur der 1990er-Bundesliga, stand erstmals als Schauspieler vor der Kamera - in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". In der Folge schlüpfte der 57-Jährige in die Rolle eines Fußball-Talentscouts, also in ein Umfeld, in dem sich Basler zumindest biografisch bestens auskennt. Auf dem Rasen sorgte er früher mit Freistößen und Sprüchen für Furore - vor der Kamera fiel der Auftritt allerdings deutlich gemischter aus. Während einige Fans seinen Gastauftritt als authentisch empfanden, wirkten andere eher irritiert.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

"Wandelnde Zigarettenschachtel": Pufpaff nimmt Basler ins Visier Lange dauerte es nicht, bis der Auftritt zur Steilvorlage für "TV total" wurde. Schon am Dienstagabend griff Moderator Sebastian Pufpaff die Szene in seiner ProSieben-Show auf - und legte mit gewohnt trockenem Humor nach. Er imitierte Baslers Spielweise vor der Kamera und kommentierte, der Oscar gehe nach dieser Leistung "wohl an Mario Basler". Besonders Baslers markante, vom Raucher-Image geprägte Stimme hatte es Pufpaff angetan. Er bezeichnete den Ex-Profi als "wandelnde Zigarettenschachtel", die man eigentlich gar nicht mehr "in die Nähe einer Sportstätte" lassen dürfe.

Die drehen das ja. Und man nimmt dann den besten Take. Das war der beste Versuch. Ich würd' gerne mal den schlechtesten Versuch sehen. Sebastian Puffpaff über Baslers Auftritt

Ganz nebenbei bekamen auch die anderen Darsteller:innen von "Sturm der Liebe" ihr Fett weg: Das wirklich Schlimme sei, so Pufpaff, dass Basler "der beste Schauspieler von allen da" gewesen sei - was er als Steilpass dafür nutzte, die gesamte Serie mit einem Augenzwinkern zu zerlegen.

Alle Folgen von "TV total" mit Sebastian Pufpaff Jetzt kostenlos auf Joyn streamen!