Gastauftritt mit Nebenwirkungen
"TV-total"-Moderator Sebastian Pufpaff nimmt den "Sturm der Liebe"-Cast auseinander
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
TV total
Oskar würdig: Mario Basler in Sturm der Liebe!
Videoclip • 13:42 Min • Ab 12
Ex-Fußballstar Mario Basler feiert sein Schauspieldebüt in "Sturm der Liebe" - und landet prompt bei "TV total" auf der Spott-Bank. Warum Sebastian Pufpaff gnadenlos austeilt, was Fans sagen und wer Basler trotzdem verteidigt.
Am Montag (23. Februar) war für Mario Basler Premiere: Der frühere Fußballprofi, Torschützenkönig von 1995 und Kultfigur der 1990er-Bundesliga, stand erstmals als Schauspieler vor der Kamera - in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". In der Folge schlüpfte der 57-Jährige in die Rolle eines Fußball-Talentscouts, also in ein Umfeld, in dem sich Basler zumindest biografisch bestens auskennt.
Auf dem Rasen sorgte er früher mit Freistößen und Sprüchen für Furore - vor der Kamera fiel der Auftritt allerdings deutlich gemischter aus. Während einige Fans seinen Gastauftritt als authentisch empfanden, wirkten andere eher irritiert.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
"Wandelnde Zigarettenschachtel": Pufpaff nimmt Basler ins Visier
Lange dauerte es nicht, bis der Auftritt zur Steilvorlage für "TV total" wurde. Schon am Dienstagabend griff Moderator Sebastian Pufpaff die Szene in seiner ProSieben-Show auf - und legte mit gewohnt trockenem Humor nach. Er imitierte Baslers Spielweise vor der Kamera und kommentierte, der Oscar gehe nach dieser Leistung "wohl an Mario Basler".
Besonders Baslers markante, vom Raucher-Image geprägte Stimme hatte es Pufpaff angetan. Er bezeichnete den Ex-Profi als "wandelnde Zigarettenschachtel", die man eigentlich gar nicht mehr "in die Nähe einer Sportstätte" lassen dürfe.
Die drehen das ja. Und man nimmt dann den besten Take. Das war der beste Versuch. Ich würd‘ gerne mal den schlechtesten Versuch sehen.
Ganz nebenbei bekamen auch die anderen Darsteller:innen von "Sturm der Liebe" ihr Fett weg: Das wirklich Schlimme sei, so Pufpaff, dass Basler "der beste Schauspieler von allen da" gewesen sei - was er als Steilpass dafür nutzte, die gesamte Serie mit einem Augenzwinkern zu zerlegen.
Alle Folgen von "TV total" mit Sebastian Pufpaff
Spott im Netz - und ein paar Fürsprecher
Auch in den sozialen Medien löste der Gastauftritt eine kleine Welle an Spott aus. Auf X witzelte ein Nutzer, die "Laienspiel-AG" habe offenbar Sendezeit in der ARD bekommen. Ein anderer zog einen etwas schrägen Vergleich zum Kinderfilmklassiker "Die Wilden Kerle" und meinte, er habe den Film irgendwie anders in Erinnerung. Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Sturm der Liebe" kritisierten einige User:innen Baslers undeutliche Aussprache, andere fragten halb scherzhaft, ob die Rolle ausgelost worden sei.
Ganz ohne Rückhalt steht Basler aber nicht da. In den Kommentarspalten finden sich auch Stimmen, die seinen Auftritt als passend und realistisch für einen Fußballscout beschreiben. Ein Fan schrieb sinngemäß, wer ihn nicht möge, könne sich in der Zeit ja einfach "kurz etwas zu trinken holen".
Mehr entdecken
Nostalgie am Fürstenhof
"Sturm der Liebe": Henriette Richter-Röhl reist 20 Jahre zurück
Jede Menge Ärger
"Sturm der Liebe"-Vorschau ab 2. März: Versöhnen sich Erik und Yvonne?
Letzte Chancen
"Sturm der Liebe"-Vorschau: Verwirklicht Sophia ihren Plan?
TV-Liebe, die hält
Henriette Richter-Röhl: Dieser "Big Brother"-Kandidat ist ihr Partner
Plötzlich Schauspieler
Mario Basler mischt "Sturm der Liebe" auf: Das sagen die Zuschauer
Zusammenbruch
"Sturm der Liebe"-Vorschau: Alfons und Hildegard bangen um Werner
Rückkehr zum Fürstenhof
Wie Krista Birkner mit dem Altersdruck in der TV-Branche umgeht
Gefühle im Zwiespalt
Vorschau von "Sturm der Liebe" ab 10. Februar: Liebes-Glück bei Sophia und Christoph?
Gefühlschaos und Machtspiele
Vorschau "Sturm der Liebe" ab 2. Februar: Was verschweigt Massimo?