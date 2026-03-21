Ab 23. März Wochen-Vorschau von "Sturm der Liebe" ab 23. März: Jawort von Kilian und Larissa endet im Desaster! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Kilian (Anthony Paul) verspricht sich beim Gelübde mit Larissa (Anna Karolin Berger, v.r.). Bild: ARD / WDR / Christof Arnold

Als Larissa und Kilian ihr Ehegelübde erneuern, passiert Kilian ein Fauxpas. Kann Larissa ihm verzeihen oder ist ihre Beziehung nach kurzer Zeit bereits am Ende? Und wie reagiert Fanny auf den Konflikt zwischen den beiden?

Gefühle außer Kontrolle Am Fürstenhof spitzen sich die Intrigen um Christoph (Dieter Bach) und Massimo (Philip Birnstiel) zu, während Katja (Isabell Stern) und Vincent (Martin Walde) wegen Sparmaßnahmen streiten. Gleichzeitig sorgen Liebes-Chaos und Missverständnisse bei Kilian (Anthony Paul), Larissa (Ann Karolin Berger), Fanny (Johanna Graen) und Marlon (Frederik Bott) für Spannungen. Fritz (Thimo Meitner) hingegen fliegt mit einem Schummelversuch auf und Elias wird (Orlando Lenzen) von seiner Vergangenheit eingeholt.

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Folge 4559 (Montag, 23. März): Liebeswirrwarr Massimo erzählt Katja und Werner (Dirk Galuba) von Christophs hinterhältigem Angebot und die drei beschließen, dass er zum Schein erst mal darauf eingehen soll. Währenddessen wähnen sich Christoph und Sophia (Krista Birkner) in Sicherheit, dass Massimo auf ihrer Seite ist. Massimo wird klar, dass Sophia ihren ganz eigenen Plan verfolgt. Ganz anders sieht das bei Leo (Aurel Klug) und Elias aus, die sich auf ihre gemeinsame Zukunft freuen und Vincent mit ihrer Begeisterung anstecken. Der wünscht sich, dass er und Katja auch mal wieder etwas Besonderes unternehmen und sich am Leben erfreuen sollten. Doch irgendwie kommt Vincents Vorschlag, an den See zu fahren, bei Katja nicht so gut an wie erhofft, zumal ihr etwas dazwischenkommt und sie den Termin prompt vergisst. Daraufhin fühlt sich Vincent bei Katja sofort wie die zweite Geige. Neue Hoffnung schöpft hingegen Fritz, der nun weiß, dass Lale (Yeliz Simsek) nur zum Schein mit Leo zusammen war. Als er von Fanny erfährt, wann Lale aus dem Urlaub zurückkommt, will er für sie eine kleine Willkommensfeier organisieren. Doch statt Lale steht plötzlich Yvonne (Tanja Lanäus) vor der Tür.

Folge 4560 (Dienstag, 24. März): Unsicherheiten Christoph macht Elias, der mit einem Gast aneinander gerät, klar, dass er solch ein Verhalten nicht duldet. Doch Elias wühlt die Begegnung nachhaltig auf. Leo macht sich deshalb Gedanken und spricht sogar Olivia (Soraya Bouabsa) darauf an, was mit Elias los ist. Unsicher fühlt sich auch Yvonne nach ihrer Rückkehr. Sie ist etwas enttäuscht, dass Erik (Sven Waasner) ihr keinen gebührenden Empfang bereitet hat, und ist sauer, als er seinen Arbeitsfrust bei ihr abladen will. Zudem weist Christoph sie darauf hin, dass sie an der Pianobar keine Werbung für ihre neue Kollektion im "Liebling" machen darf, da sie ihre zwei Jobs trennen soll. Lale kommt später als gedacht, sodass Fritz’ Überraschung ins Wasser fällt. Er weiß nicht, wie er mit Lale umgehen soll, und will sich Rat bei Fanny holen.

Folge 4561 (Mittwoch, 25. März): Angst vor der Wahrheit Massimo vergisst sein Handy im Büro und Sophia entdeckt, dass er mit einer ihr unbekannten Person Kontakt hat. Zugleich ist Massimo unsicher, ob er wirklich mit Sophia zusammenarbeiten soll. Werner macht ihm deutlich, dass er für ihn ein echter Saalfeld ist. Das berührt Massimo zwar, aber als Sophia ihm eine Entdeckung mitteilt, ist er überrascht. Larissa und Kilian beschließen, ihr Ehegelübde in einem kleinen, romantischen Rahmen zu erneuern, da ihre Hochzeitsreise ausfällt. Fanny ist enttäuscht und will Kilian aus dem Weg gehen. Ausgerechnet Marlons Versuch, mehr Zeit mit Fanny zu verbringen, bringt Fanny Kilian wieder näher. Elias gerät in Panik, da er von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Er hat Angst, dass ihm die Polizei auf die Schliche kommt. Olivia schafft es, ihn zu beruhigen und die beiden Geschwister reden sich ein, dass es damals nur ein Unfall gewesen sei.

Folge 4562 (Donnerstag, 26. März): Schwerwiegende Fehler Kilian und Larissa bereiten sich auf ihre Zeremonie vor, doch er hat Probleme mit seinem Ehegelübde. Als der Koch dann doch in einen Schreibfluss gerät, ist ihm nicht klar, dass er eine Liebeserklärung an Fanny schreibt. Dabei unterläuft ihm ein fataler Fehler … Fanny selbst ist genervt von Marlon, da er sie ohne Absprache beim Staffellauf angemeldet hat. Doch als dieser sie um Hilfe bittet - das Dach seiner Hütte ist teilweise eingestürzt, kann er bei ihr unterkommen. Fritz ist frustriert, weil er beim Lauftraining für den Staffellauf schlecht abschneidet. Obwohl Lale ihn aufmuntert, hat Fritz das Gefühl, dass er der Schwächste in der Gruppe ist. Da kommt ihm eine Idee!

Folge 4563 (Freitag, 27. März): Konfliktpotenzial Katja und Vincent versuchen, mehr Zeit miteinander zu verbringen, während Christoph und Werner sich voll auf den Fürstenhof konzentrieren. Da Christoph stur an seinen Plänen festhält, muss ein harter Sparkurs gefahren werden. Als Katja dafür ein paar von Vincents Mitarbeiter:innen streicht, geraten die beiden in einen Streit. Fritz gerät für seinen Schummelversuch in Erklärungsnot. Er betont, dass er nur mit dem Fahrrad zum Training gefahren sei. Lale durchschaut jedoch sofort, dass mehr dahintersteckt, und bringt ihn dazu, die Wahrheit zuzugeben: Er wollte sich keinen Vorteil im Wettkampf verschaffen, sondern vor seinen sportlichen Team-Kollegen besser dastehen. Kilian verspricht sich unglücklich während seines Gelübdes, und obwohl er schnell zurückrudert, kann er Larissas Verletzung nicht mehr verhindern. Trotz seiner Entschuldigung bleibt sie auf Abstand. Währenddessen erzählt Yannik (Jo Weil) Fanny von den Ereignissen bei der Erneuerung des Ehegelübdes. Doch diese zeigt sich unbeeindruckt und stellt klar, dass sie zu Marlon steht.